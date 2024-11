Giro de 180 grados de Tomás Roncero con el Barça: 'Lewandowski y Hansi Flick...'

Que el Barça en un estado de forma abismal que es prácticamente inexpugnable para cualquier equipo es una realidad que hasta a los mayores detractores no les ha quedado otra que asumir. Y si no, que se lo digan a Tomás Roncero, cuyo madridismo corre por sus venas en mayor medida que la sangre, tal y como ha demostrado habitualmente. Y es que al periodista no le ha quedado otra que rendirse al Barça.

En el programa El Chiringuito realizaron una encuesta entre sus colaboradores en las que analizaban varios aspectos de LaLiga ahora que hemos superado el primer tercio de competición. Cada uno de ellos dio su opinión sobre quién ha sido el mejor jugador, el mejor entrenador, el jugador decepción y el revelación en lo que llevamos de campeonato doméstico. Y Tomás Roncero sorprendió a todos.

Comenzó confesando que, para él, el mejor jugador hasta el momento está siendo el pichichi de LaLiga, Robert Lewandowski. Y es que el jugador polaco está volviendo a ser ese delantero arrollador que marcaba hasta sin querer. Los 14 goles que acumula en la actualidad superan, y con creces, los 8 de Vinicius, el máximo anotador del Real Madrid.

Preguntado por el mejor técnico hasta el momento, al periodista no le quedó otra que hacer un ejercicio de objetividad y honradez. "Cuando acabe la temporada no, pero hasta esta jornada Hansi Flick", reconoció Tomás Roncero. Eso sí, hizo mucho hincapié en que es una realidad momentánea, pero que a final de temporada será diferente.

El gafe y otras apuestas

Estas palabras de Tomás Roncero pueden ser identificadas por muchos aficionados al fútbol como una especie de contragafe. Tomás Roncero se ha ganado en los últimos años una firme popularidad por sus constantes gafes. Dice que va a ocurrir algo y pasa todo lo contrario. ¿Habrá hecho estas apuestas consciente de ese súper poder que ostenta?

Más allá de considerar a Robert Lewandowski y a Hansi Flick como mejor jugador y entrenador respectivamente de LaLiga hasta el momento, Tomás Roncero también se ha mojado en otras apuestas. A jugador decepción considera a Alexander Sorloth. El Atlético de Madrid pagó 30 millones de euros por su fichaje en verano, pero la realidad es que el noruego no ha estado a la altura; al menos, de momento.

Y como jugador revelación, ha escogido a Take Kubo, que de revelación no tiene mucho, pues ya lleva varios años a un nivel muy alto. Sus registros no son superiores a los de Sorloth, pero su posición tampoco. El nipón es un auténtico jugón.