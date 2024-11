El Betis vol una altra operació Abde amb el Barça: Pellegrini dóna l'OK

En els darrers anys, el Barça i el Reial Betis han desenvolupat una sòlida relació tant dins com fora del camp. Tots dos equips comparteixen una visió de futbol similar, basada en el joc de possessió i en la tècnica, cosa que ha facilitat diverses operacions entre ells. Des del fitxatge d'Emerson Royal fins a les incorporacions recents d'Ez Abde i Chadi Riad, el Betis ha sabut aprofitar la seva bona relació amb el conjunt català per reforçar la seva plantilla amb talent jove. Ara, el club verd-i-blanc té a la mira Pablo Torre, una de les promeses del Barça, i planeja una operació similar a la que van tancar per Abde l'estiu passat.

Pablo Torre, que ha mostrat centelleigs de qualitat en les seves limitades aparicions amb el Barça aquesta temporada, no ha tingut la continuïtat desitjada a causa de la ferotge competència al centre del camp. Amb jugadors de la talla de Frenkie de Jong, Pedri, Gavi i Fermín López ja recuperats de les seves lesions, Pablo Torre ha quedat relegat a un rol secundari. Tot i que Hans-Dieter Flick, entrenador del Barça, està satisfet amb la seva progressió, els minuts de joc han estat escassos i aniran en decadència. Fins ara, Torre ha acumulat tres gols i una assistència en 209 minuts repartits en sis partits.

Davant d'aquesta situació, Joan Laporta i el director esportiu, Deco, han donat llum verda a la sortida de Torre al gener, permetent buscar un nou club on es pugui consolidar. L'oferta del Real Betis es perfila com la més atractiva, ja que és una proposta de traspàs que beneficiaria les dues parts. Seguint el model de l'operació d'Ez Abde, el Betis oferiria uns cinc milions d'euros per adquirir el 50% dels drets federatius de Pablo Torre, permetent al Barça mantenir una participació en el seu futur, tal com ha informat El Nacional. A més, el Barça es reservaria una opció de recompra, cosa que permetria al club català recuperar-lo en cas que el jugador exploti al Benito Villamarín.

| FCB

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, està molt interessat a comptar amb Pablo Torre a les seves files i considera que el jove mitjapunta encaixaria perfectament en el seu esquema de joc. El tècnic xilè ha donat el vistiplau a l'operació, confiant que Torre aportarà creativitat i dinamisme a l'equip en una posició on podria ser clau per als objectius del club. La falta d'un jugador amb el perfil de Torre a la plantilla del Betis converteix la possible incorporació en una addició valuosa.

Nou model de venda del Barça

Per al Barça, aquest tipus d'operacions representen una oportunitat d'obtenir beneficis econòmics i alhora mantenir un vincle amb els joves. El cas d'Ez Abde, que ha tingut un exercici destacable al Betis, és un exemple clar de com aquest model pot resultar beneficiós. El marroquí ha guanyat protagonisme a l'equip verd-i-blanc i ha demostrat la seva vàlua a LaLiga, augmentant el seu valor i experiència en un entorn competitiu.

En el cas de Pablo Torre, el Betis ofereix un escenari similar: un equip competitiu que competeix a la Lliga i que brinda una plataforma ideal perquè el jove talent es desenvolupi. Des de la perspectiva del jugador, un trasllat al Betis és una oportunitat excel·lent per guanyar protagonisme en un equip de primera línia sota la direcció d'un tècnic amb experiència. A més, el fet que el Betis li brindi garanties de minuts al camp és un factor determinant per a Torre, que anhela tenir un paper important en un equip de la Lliga.

Per la seva banda, el Barça també ha rebut propostes d'altres clubs interessats a adquirir Torre, incloent-hi opcions de cessió. Tot i això, el club català prefereix una sortida permanent amb opció de recompra, ja que aquesta fórmula ha demostrat ser més efectiva tant en termes econòmics com esportius.