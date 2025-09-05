Gir de 180 graus amb Raúl Asencio al Reial Madrid: se'n va, Xabi Alonso ho sap

El Real Madrid arrenca la temporada amb un bloc sòlid en defensa, encara que no tots els futbolistes tenen el rol esperat. Entre els casos més cridaners apareix el de Raúl Asencio, central que va brillar el curs passat però que ara ha quedat relegat en les rotacions de l'entrenador Xabi Alonso.
La convulsió esportiva del Besiktas després de caure eliminat a la Conference League davant el Lausanne va provocar canvis immediats, inclòs el relleu a la banqueta amb l'arribada de Sergen Yalçın. Amb el mercat turc obert fins al 12 de setembre, la directiva ha identificat la necessitat urgent de reforçar la defensa.
En aquest sentit, segons ha informat AS, el club otomà va arribar a contactar amb la cúpula blanca per negociar una cessió de Raúl Asencio fins al juny de 2026. El perfil de l'espanyol encaixava en la recerca d'un central jove, ràpid i amb projecció que acompanyés Gabriel Paulista, Tiago Djaló i Udokhai. Tanmateix, el Real Madrid va rebutjar la proposta de seguida.
La irrupció de Huijsen i el paper d'Asencio
La decisió del club té explicació directa en la gestió de la rereguarda. Dean Huijsen s'ha consolidat com a titular indiscutible gràcies a la seva jerarquia i sortida de pilota, cosa que ha relegat Raúl Asencio al rol de quart central. Per davant hi ha Éder Militao i Antonio Rüdiger, deixant el jugador del planter sense minuts en les tres primeres jornades de LaLiga.
Tot i això, el Real Madrid no vol desprendre's d'un futbolista de només 22 anys que la temporada passada fins i tot va arribar a debutar amb la selecció espanyola. Encara que alguns errors en moments clau, com al Mundial de Clubs, li van restar confiança, continua considerat com un actiu de futur.
El Real Madrid va tancar el mercat amb un projecte ambiciós. La continuïtat de Dani Ceballos va acabar d'arrodonir un vestidor que vol deixar enrere les decepcions de la campanya anterior i tornar a lluitar per tots els títols. En aquest context, la sortida d'Asencio mai va estar sobre la taula. La postura del club és clara: encara que la competència sigui ferotge i els minuts escassos, el central seguirà sota la disciplina de Xabi Alonso.
El Besiktas mira ara cap a Laporte
Després del rebuig blanc, el Besiktas manté oberta la recerca d'un defensa de nivell. Entre els noms que han sorgit a la seva agenda apareix Aymeric Laporte, encara pendent de resoldre el seu futur després dels problemes burocràtics que van frenar el seu fitxatge per l'Athletic. L'internacional espanyol podria convertir-se en el pla alternatiu dels turcs, conscients que el temps constreny abans del tancament del seu mercat.
L'elenc turc vol tornar a consagrar-se com un dels grans del país otomà. Per això, també s'han reforçat amb jugadors de l'entitat de João Mário, Tammy Abraham, Orkun Kökçü i Wilfred Ndidi.