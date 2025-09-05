Giro de 180 grados con Raúl Asencio en el Real Madrid: Se va, Xabi Alonso lo sabe

El Real Madrid arranca la temporada con un bloque sólido en defensa, aunque no todos los futbolistas tienen el rol esperado. Entre los casos más llamativos aparece el de Raúl Asencio, central que brilló el pasado curso pero que ahora ha quedado relegado en las rotaciones de Xabi Alonso.

La convulsión deportiva del Besiktas tras caer eliminado en la Conference League frente al Lausanne provocó cambios inmediatos, incluido el relevo en el banquillo con la llegada de Sergen Yalçın. Con el mercado turco abierto hasta el 12 de septiembre, la directiva ha identificado la necesidad urgente de reforzar la defensa.

En este sentido, según ha informado AS, el club otomano llegó a contactar con la cúpula blanca para negociar una cesión de Raúl Asencio hasta junio de 2026. El perfil del español encajaba en la búsqueda de un central joven, rápido y con proyección que acompañase a Gabriel Paulista, Tiago Djaló y Udokhai. Sin embargo, el Real Madrid rechazó la propuesta de inmediato.

| Real Madrid CF

La irrupción de Huijsen y el papel de Asencio

La decisión del club tiene explicación directa en la gestión de la zaga. Dean Huijsen se ha consolidado como titular indiscutible gracias a su jerarquía y salida de balón, lo que ha relegado a Raúl Asencio al rol de cuarto central. Por delante se encuentran Éder Militao y Antonio Rüdiger, dejando al canterano sin minutos en las tres primeras jornadas de LaLiga.

Pese a ello, el Real Madrid no quiere desprenderse de un futbolista de solo 22 años que la temporada pasada llegó incluso a debutar con la selección española. Aunque algunos errores en momentos clave, como en el Mundial de Clubes, le restaron confianza, sigue considerado como un activo de futuro.

El Real Madrid cerró el mercado con un proyecto ambicioso. La continuidad de Dani Ceballos terminó de redondear un vestuario que busca dejar atrás las decepciones de la campaña anterior y volver a pelear por todos los títulos. En ese contexto, la salida de Asencio nunca estuvo sobre la mesa. La postura del club es clara: aunque la competencia sea feroz y los minutos escasos, el central seguirá bajo la disciplina de Xabi Alonso.

El Besiktas mira ahora hacia Laporte

Tras el rechazo blanco, el Besiktas mantiene abierta la búsqueda de un zaguero de nivel. Entre los nombres que han surgido en su agenda aparece Aymeric Laporte, todavía pendiente de resolver su futuro tras los problemas burocráticos que frenaron su fichaje por el Athletic. El internacional español podría convertirse en el plan alternativo de los turcos, conscientes de que el tiempo apremia antes del cierre de su mercado.

El elenco turco quiere volver a consagrarse como uno de los grandes del país otomano. Por eso, se han reforzado también con jugadores de la entidad de João Mário, Tammy Abraham, Orkun Kökçü y Wilfred Ndidi.