Sorgeix un pla B per a Laporte mentre espera l'Athletic: El jugador s'ho pensa

La història d'Aymeric Laporte i el seu esperat retorn a l'Athletic Club s'ha convertit en un dels culebrots d'aquest inici de temporada. El central espanyol vol tornar a San Mamés, però el seu fitxatge està bloquejat per un contratemps burocràtic que podria obligar-lo a buscar una alternativa.
La FIFA manté en suspens el fitxatge per l'Athletic
El problema rau en un retard en la documentació enviada per l'Al-Nassr, que va arribar fora del termini establert per la FIFA. Segons la informació del periodista Joseba Larrañaga, l'Athletic ha presentat un recurs al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) al·legant que la demora va ser aliena al seu control. Tant el club bilbaí com el mateix jugador i l'entitat saudita estaven d'acord en l'operació, cosa que reforça l'esperança que la FIFA pugui rectificar aviat.
A Bilbao es confia en una resolució positiva en les pròximes dues setmanes, tot i que els antecedents no conviden a l'optimisme. Així i tot, es recorden casos recents com els de Benrahma i Fornals, els traspassos dels quals van ser validats després d'un error inicial per part de l'organisme.
Laporte, obligat a valorar opcions paral·leles
Mentre espera, el central no pot quedar-se de braços plegats. Aquest any hi haurà Mundial i necessita continuïtat per guanyar-se la presència a la llista de Luis de la Fuente. L'Athletic li ha promès un contracte de tres anys amb un salari molt inferior al que rebia a l'Aràbia Saudita, cosa que demostra la seva voluntat de tornar a casa.
Tanmateix, sense una inscripció vàlida, Laporte corre el risc de quedar-se diversos mesos sense competir; fins al gener, concretament. Per això, el seu entorn ha començat a escoltar propostes d'altres clubs que encara tenen el mercat obert.
El Besiktas, pla alternatiu des de Turquia
El mitjà Fanatik assegura que el Besiktas ha contactat amb els representants de Laporte per oferir-li una cessió. La lliga turca manté el seu mercat obert fins al 12 de setembre, cosa que li permetria inscriure el jugador de manera immediata.
L'opció no és senzilla, ja que dependrà del calendari del TAS i de la decisió final de la FIFA. Sense aquest dictamen, serà difícil que el defensa es decideixi a abandonar l'Aràbia per unir-se al conjunt otomà. La prioritat és clara: jugar a l'Athletic; Laporte ho ha deixat clar. Però el calendari juga en contra seva i la necessitat d'arribar al Mundial 2026 en plena forma l'obliga a considerar alternatives.
Si el recurs prospera, serà rebut com un heroi a San Mamés. Si no, podria obrir una etapa breu a Turquia per no perdre ritme competitiu. El central sap que no pot permetre's un semestre en blanc en aquest moment de la seva carrera.