Frenkie de Jong: Moment clau, Joan Laporta i Deco han pres una decisió

El mercat de fitxatges ja està tancat i el Barça ha girat la seva mirada cap a un front molt sensible. La direcció esportiva considera que ha arribat l'hora de resoldre definitivament les renovacions de futbolistes clau per al projecte de Flick. Entre els noms més prioritaris hi ha Frenkie de Jong, que acaba contracte el 2026.
La seva regularitat, jerarquia i capacitat de lideratge al centre del camp l'han convertit en indiscutible per a tots els entrenadors que han passat per la banqueta blaugrana. Flick també el veu com un pilar fonamental, i per això la directiva no vol que la seva continuïtat es posi en risc.
Converses recents amb avenços
Les converses amb l'entorn de De Jong s'han intensificat les darreres setmanes. El jugador està disposat a continuar, tot i que la seva desvinculació del seu antic representant va complicar el ritme de les negociacions. Ara, amb un nou advocat, les postures semblen més clares i s'han discutit els primers punts clau.
El Barça busca un acord que combini estabilitat esportiva i sostenibilitat econòmica. De Jong percep un salari molt elevat i el club considera que s'ha d'ajustar a la nova realitat financera. El jugador, tot i el seu estatus, estaria obert a negociar rebaixes raonables sempre que es garanteixi la durada del seu contracte.
Una ampliació estratègica fins al 2028
La proposta sobre la taula consisteix a ampliar el contracte actual per dues temporades més, portant-lo fins al juny de 2028. Fins i tot es contempla una clàusula per prolongar el vincle fins al 2029 en cas de compliment de certs objectius. La intenció és blindar el neerlandès en plena maduresa competitiva i evitar ensurts en els pròxims mercats.
De Jong té actualment 28 anys i es troba en un moment clau de la seva carrera. Assegurar la seva continuïtat significaria donar estabilitat al cor de l'equip en un període en què la plantilla està en plena transició. Els tècnics coincideixen que la seva presència resulta imprescindible per als joves talents que van emergint des de la pedrera.
La decisió de Laporta i Deco
Joan Laporta i Deco han acordat que De Jong ha de continuar sent intransferible i peça central del projecte. Tots dos dirigents consideren que no es pot repetir l'error de deixar marxar jugadors estratègics en plena fase de creixement de l'equip.
La decisió és clara: renovar-lo encara que impliqui ajustos importants en el pressupost salarial. En paraules de fonts properes, president i director esportiu prefereixen perdre futbolistes secundaris abans que obrir la porta al migcampista neerlandès. Una aposta que envia un missatge de confiança tant al vestidor com a l'afició.
Altres casos pendents a la defensa
La situació de De Jong no és l'única carpeta oberta. Eric García, el contracte del qual també finalitza el 2026, encara no ha rebut la proposta definitiva de renovació. Flick hi confia, però les converses amb el seu entorn continuen sense arrencar. Més incert és el futur de Christensen, ja que al club no veuen prioritària la seva continuïtat a llarg termini.
El repte de l'àrea esportiva és enorme perquè les renovacions condicionen la planificació dels pròxims anys. Mantenir un bloc sòlid al voltant de Cubarsí, Lamine Yamal i De Jong és la línia estratègica que s'ha traçat des dels despatxos del Camp Nou.
Una aposta a llarg termini
Blindar-lo significa protegir l'equilibri del centre del camp i garantir un lideratge que serà vital en la reconstrucció. Laporta i Deco ho saben i han marcat aquesta renovació com a objectiu prioritari. Ara queda tancar els serrells econòmics per segellar una continuïtat que els culers celebraran com un fitxatge estratègic.