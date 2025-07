L'Atlètic dona una gran notícia al València, però demana alguna cosa a canvi

Una operació que semblava quedar en segon pla podria tenir conseqüències tangibles per a diversos actors del futbol espanyol. La possible sortida d'un jugador clau de l'Atlético de Madrid no només obre una vacant al centre del camp colchonero, sinó que també activa un mecanisme poc habitual que beneficiaria directament el València. Tanmateix, com sol passar al mercat de fitxatges, tot guany té el seu preu.

Un ingrés inesperat per al València gràcies a De Paul

Rodrigo De Paul està molt a prop de tancar la seva etapa a l'Atlético de Madrid. El migcampista argentí, campió del món el 2022, negocia el seu traspàs a l'Inter de Miami per una xifra que ronda els 15 milions d'euros. Tot i que el seu rendiment al Metropolitano ha estat irregular, la seva marxa suposa una doble implicació per al conjunt valencianista.

D'una banda, el València CF rebrà una petita quantitat econòmica derivada del traspàs gràcies al mecanisme de solidaritat de la FIFA. Segons estableix aquest reglament, un 5% del total del traspàs s'ha de repartir entre els clubs que van formar el jugador entre els 12 i els 23 anys. En el cas de De Paul, que va jugar al València entre 2014 i 2016, li correspon el 0,75% de l'operació. Això es tradueix en uns 112.500 euros, més el percentatge corresponent a possibles variables.

| El desmarque

Tot i que no es tracta d'una xifra milionària, resulta un alleujament simbòlic i oportú per als comptes d'un València que continua intentant quadrar el seu balanç financer. A més, el club pot presumir d'haver estat el primer equip europeu a confiar en el talent del jove argentí, que aleshores arribava procedent del Racing d'Avellaneda. Curiosament, el seu debut a Mestalla va deixar una anècdota insòlita: va ser expulsat tot just dos minuts després de trepitjar la gespa per primera vegada.

El retorn de l'interès per Javi Guerra

Però mentre el València celebra aquest petit ingrés, a les oficines de l'Atlético s'obre un nou front. La marxa de De Paul deixa un buit a la medul·lar que urgeix cobrir, més encara tenint en compte que, tot i haver gastat més de 100 milions d'euros aquest estiu en reforços com Thiago Almada, Johnny Cardoso, Marc Pubill, Juan Musso, Matteo Ruggeri o Álex Baena, el club encara necessita ajustar la seva plantilla.

En aquest context, el nom de Javi Guerra torna a la palestra. El jove migcampista del València ja va estar a punt de fitxar per l'Atlético l'estiu passat per una xifra propera als 25 milions d'euros. Fins i tot va viatjar a Madrid, però l'operació finalment no es va concretar. Tanmateix, els rojiblancos mai no van perdre de vista el jugador, i segons informacions recents de El Desmarque, si finalment marxa De Paul o Conor Gallagher —un altre possible sortint— l'Atlético activarà de nou l'opció Guerra.

El problema per als colchoneros és que la situació del futbolista ha canviat. El València li ha ofert una renovació i compta amb ell com a pilar de futur. Perquè Guerra sortís, haurien de coincidir diverses condicions: que les negociacions de renovació es trenquessin, que el jugador manifestés el seu desig de marxar i que el club rebés una oferta superior als 30 milions d'euros.

De fet, l'entitat de la capital del Túria ja va rebutjar fa unes setmanes una oferta propera als 20 'quilos' procedent del Milan pel seu jove talent. Tot això, doncs, ens porta a pensar que no estan disposats a regalar una de les seves grans peces i que, si l'Atleti el vol, haurà de fer un esforç.