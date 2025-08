Gir de 180 graus amb Frenkie de Jong al Barça: Deco posa data límit

En la vida dels clubs grans, sempre hi ha algun assumpte pendent que marca el rumb de l'estiu. El FC Barcelona no escapa d'aquesta regla. Aquest 2025, la direcció esportiva treballa a contrarellotge per assegurar que el projecte de Hansi Flick tingui els jugadors més determinants del vestidor. L'estabilitat, en aquests moments, es considera fonamental per encarar un nou cicle d'èxits.

No fa tant, la relació entre Frenkie de Jong i el Camp Nou travessava les seves hores més grises. Els dubtes sobre el seu rendiment i el seu pes a l'equip eren tema de debat constant. Fins i tot alguns aficionats van arribar a qüestionar la seva continuïtat l'estiu passat. Tanmateix, la darrera temporada ha suposat un punt d'inflexió. De Jong, després de deixar enrere problemes físics i una lesió al turmell, s'ha assentat com a titular indiscutible. Ha mostrat la seva millor versió des que va arribar al Barça, convertint-se en l'eix sobre el qual gira el centre del camp.

El tècnic Hansi Flick no té dubtes: vol construir el seu projecte al voltant d'ell i de Pedri, convençut que la seva qualitat i visió poden marcar la diferència en els grans partits. Al vestidor, De Jong també ha crescut en lideratge, convertint-se en tercer capità i guanyant-se el respecte tant de companys com de l'afició.

| FCB

La negociació s'estanca: els problemes econòmics i el salari, el gran escull per a la renovació

El club viu amb una tranquil·litat aparent, però la direcció esportiva no es pot permetre distraccions. El contracte de De Jong acaba el 2026. Tanmateix, el Barça vol tancar la seva continuïtat com més aviat millor. En aquest sentit, segons El Nacional, el mateix Deco, director esportiu blaugrana, ha fixat una data límit molt clara: desembre de 2025. Si no hi ha acord aleshores, De Jong podria negociar lliurement amb qualsevol club a partir de gener.

La voluntat del jugador de seguir a Barcelona és ferma. Però el principal problema són els números. De Jong va signar en temps de Bartomeu un salari dels més alts de la plantilla, amb quantitats diferides que afecten directament el límit salarial. El club desitja renovar-lo, però també ajustar aquestes condicions al nou context econòmic. Aquí és on les postures s'allunyen. L'entorn del jugador entén la situació, però tampoc està disposat a renunciar al que considera just després d'anys de dedicació i compromís.

| FCB

Flick i Deco, units però amb pressió: evitar un cas com el de Dembélé o Gavi

L'aprenentatge del passat continua molt present als despatxos del Camp Nou. El Barça ja va viure episodis complicats amb la marxa de Dembélé o la tardana renovació de Gavi. Ara no volen córrer riscos. Flick ha estat contundent en els seus missatges interns: De Jong és imprescindible i el club ha de fer tot el possible per retenir-lo. Però Deco, realista, recorda que la planificació esportiva i econòmica han d'anar junts. Si no hi ha signatura abans de desembre, la direcció esportiva valorarà altres opcions, encara que aquesta idea ni es planteja al cos tècnic.

La relació entre les parts és cordial. No existeixen pressions públiques ni ultimàtums mediàtics, però el rellotge avança i l'exigència de prendre decisions augmenta. Mentrestant, l'afició observa amb atenció cada pas en la negociació, sabent que la continuïtat de De Jong podria marcar el sostre del Barça en els pròxims anys.