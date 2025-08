Un ex del Betis acosta el retorn d'Antony: Missatge per al Manchester United

El mercat d'estiu no deixa de sorprendre. El Real Betis torna a ser protagonista d'un culebrot amb aroma de samba i futbol europeu. L'afició verd-i-blanca manté l'esperança de recuperar un dels jugadors més desequilibrants dels últims anys, mentre la direcció esportiva observa cada moviment del Manchester United i dels clubs saudites amb atenció. No tot depèn dels diners ni de la força financera. De vegades, la paciència i les decisions personals dels jugadors marquen la diferència en operacions d'aquest calibre.

Antony rebutja l'or saudita i deixa clar que la seva prioritat és tornar al Real Betis

Antony ho té clar. No vol fer un pas enrere en la seva carrera, ni tan sols amb una oferta multimilionària damunt la taula. El Manchester United hauria rebut una proposta molt potent de l'Al-Nassr, que pretenia ajuntar l'extrem brasiler amb figures del calibre de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané i Joao Félix. Tanmateix, Antony ha girat l'esquena a aquesta opció, prioritzant la seva felicitat i la seva carrera esportiva per damunt del salari, segons ha informat Estadio Deportivo.

L'entorn del futbolista insisteix que l'objectiu d'Antony és tornar al Real Betis. L'experiència del curs passat li va deixar empremta. Se sent identificat amb l'afició, amb el vestidor i amb la ciutat. Per això, ha rebutjat propostes de la Premier League, Turquia i també del Brasil, a més de la suculenta oferta saudita. Per a ell, no és any de risc, menys encara a pocs mesos del Mundial.

| Real Betis

El paper de Luiz Henrique pot decidir el futur d'Antony i facilitar el seu fitxatge pel Betis

Mentrestant, l'Al-Nassr no s'ha quedat de braços plegats. Davant la negativa d'Antony, ha fixat la seva mirada en Luiz Henrique, exjugador verd-i-blanc actualment al Zenit, segons Jorge Nicola. Al Brasil es parla d'una proposta superior als 70 milions d'euros, una quantitat que seria difícil de rebutjar per al club rus. Si es consuma aquest fitxatge, el Betis tindria un rival menys en la pugna per Antony, quelcom clau per a les seves aspiracions.

La direcció esportiva verd-i-blanca es manté atenta. Sap que, tot i que no pot competir econòmicament amb els gegants europeus o àrabs, el pas dels dies juga a favor seu. El Manchester United necessita alleugerir plantilla i fer caixa després de quedar fora de les competicions europees, cosa que complica encara més la gestió dels seus recursos.

El Betis espera el seu moment: cada dia acosta més la possibilitat d'un acord assequible amb el United

Els despatxos del Betis treballen a contrarellotge, però sense precipitació. Els anglesos estarien disposats a negociar la venda del 50% dels drets d'Antony per una quantitat propera als 20 milions d'euros, i fins i tot a ajornar part del pagament fins a l'estiu vinent, tal com assegura Estadio Deportivo. Aquesta fórmula permetria al club andalús complir amb els límits econòmics de LaLiga i apostar per un futbolista amb potencial de revalorització.

Mentrestant, el Manchester United continua buscant destí per a altres jugadors com Jadon Sancho, Garnacho o Tyrell Malacia. La pressió creix i Antony, que segueix entrenant en solitari, ja és vist com un problema per als dirigents d'Old Trafford. El Betis, amb menys recursos però més paciència, espera l'oportunitat per tancar una de les operacions més sonades de l'estiu a LaLiga.

Amb cada dia que passa, l'escenari s'inclina a favor dels interessos verd-i-blancs. El desig del jugador, la situació del United i la irrupció de Luiz Henrique al radar saudita obren la porta a un final feliç per al Betis. L'afició somia de nou amb veure Antony desequilibrant per la banda al Benito Villamarín, mentre la direcció esportiva ajusta els detalls d'una operació que semblava impossible fa unes setmanes.