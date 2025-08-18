Umar Sadiq deixa les coses clares a la Reial Societat: 'Només vull jugar a...'

El València afronta una setmana decisiva al mercat de fitxatges d'estiu. El mateix entrenador ha repetit en les últimes hores que la plantilla encara no està tancada i que el club necessita reforçar-se en diverses posicions. La prioritat és incorporar un davanter de referència i un extrem, sense descartar un central i un migcampista si es concreten algunes sortides. La direcció esportiva treballa en paral·lel en ambdós fronts: entrades i sortides.
En aquest context, els noms d'Hugo Guillamón i Sergi Canós són els més assenyalats per abandonar Mestalla. A més, existeix la possibilitat que Cömert i Almeida també surtin si arriben propostes adequades. L'únic segur és que la direcció esportiva vol portar un davanter que garanteixi gols i un extrem que aporti desequilibri immediat.
Sadiq Umar, l'escollit pel València per a la davantera
Segons va informar Tribuna Deportiva, el València ha posat sobre la taula una oferta per Umar Sadiq, davanter de la Real Sociedad. L'atacant ja va vestir la samarreta blanc-i-negra a la segona volta de la temporada passada, on va signar cinc gols claus per assegurar la permanència. El seu rendiment va convèncer Mestalla i el club el considera ara la primera opció per reforçar la davantera.
Després de descartar-se l'arribada d'Iván Azón i tancar-se la incorporació de Danjuma, el València ha apostat definitivament pel nigerià. La Real Sociedad, però, estudia les condicions econòmiques de l'operació. Els bascos volen repetir un acord similar al de gener: cessió amb un pagament fix i variables que rondin 1,5 M, a més que el València assumeixi el salari complet del futbolista.
La pressió de Sadiq a la Real Sociedad
La situació ha fet un gir en les últimes hores. Segons va informar el periodista Héctor Gómez, Umar Sadiq ha demanat directament a la Real Sociedad que accepti la proposta del València i que tanqui la cessió aquesta mateixa setmana. El jugador considera que Mestalla és el destí ideal i vol que la seva sortida es resolgui com més aviat millor.
A més, segons va afegir Superdeporte, el davanter ja ha parlat amb futbolistes del València per confirmar-los el seu desig de tornar. L'atacant es mostra il·lusionat amb la possibilitat de tornar i ha explicat que, després de perdre's la pretemporada per un virus, desitja posar-se a punt a Paterna el més ràpid possible.
El suport de Corberán i el desig de Mestalla
El tècnic del València, Carlos Corberán, també veu amb bons ulls la seva arribada. Segons va destacar de nou Superdeporte, l'entrenador valora l'actitud de Sadiq tant com a titular com a suplent, i creu que la seva qualitat elevaria el nivell de la plantilla. L'afició valencianista, que ja el va veure rendir amb la samarreta blanc-i-negra fa uns mesos, també espera amb optimisme que l'acord es concreti.
En paral·lel, segons informació de RMValencia, la proposta econòmica del València no convenç del tot la Real Sociedad. Tanmateix, el pes de la voluntat del jugador podria ser decisiu per desbloquejar l'operació. El València ofereix mig milió d'euros per la cessió, mentre que la Real insisteix en xifres més properes al milió i mig.