Giro de 180 grados en el fichaje de Sadiq por el Valencia: La Real Sociedad, tajante

El Valencia lleva semanas trabajando en reforzar su delantera y Umar Sadiq es la primera opción en la lista. El nigeriano ya ha expresado su voluntad de volver a Mestalla, donde jugó cedido el pasado curso, pero la operación ha encontrado un obstáculo mayor de lo previsto.

Y es que, según Matteo Moretto, la Real Sociedad ha rechazado la primera oferta formal presentada por el Valencia. El conjunto che propuso medio millón de euros por la cesión hasta final de temporada, con una opción de compra no obligatoria. La entidad vasca, sin embargo, considera insuficiente esa cantidad y exige una cifra mucho más alta.

Diferencias económicas que bloquean la cesión

Según la información publicada, la Real Sociedad exige aproximadamente cuatro veces más de lo que ofrece el Valencia. Mientras el club blanquinegro pretende pagar una cifra inferior al millón de euros, el equipo donostiarra pide un préstamo cercano a los dos millones. Esa diferencia es el principal motivo que impide que el acuerdo avance en este momento.

En cuanto a la opción de compra, el Valencia no quiere que sea obligatoria y busca rebajar las condiciones respecto a junio. Entonces, no ejerció la cláusula de compra de nueve millones más variables y ahora pretende una cifra menor.

El esfuerzo del jugador para facilitar la operación

Sadiq sigue mostrando predisposición a vestir la camiseta del Valencia esta misma temporada. Incluso está dispuesto a reducir su salario en torno a un 30% con tal de facilitar la operación. En Mestalla valoran ese gesto, pero la pelota sigue estando en el tejado de la Real Sociedad. El plazo límite para alcanzar un acuerdo es el 1 de septiembre a las 20:00 horas, cuando se cerrará el mercado de fichajes. Hasta entonces, ambas partes mantendrán conversaciones para intentar acercar posturas. A no ser...

El Girona entra en escena con fuerza

A la dificultad de negociar con la Real Sociedad se ha sumado un nuevo factor. Según informó Radio MARC, el Girona también se ha interesado seriamente por Umar Sadiq. El club catalán está dispuesto a realizar un gran esfuerzo económico y, a diferencia del Valencia, apuesta por un traspaso en firme en lugar de una cesión.

Además, en la operación podría entrar Yangel Herrera, lo que facilitaría la negociación con la Real Sociedad. La ambición del Girona, que busca reforzar su ataque para competir en Europa, convierte esta alternativa en un rival directo para el Valencia.

Una carrera contrarreloj por el futuro del delantero

El desenlace del caso Sadiq parece cercano y dependerá de la capacidad de los clubes para encontrar un punto de entendimiento. El Valencia sigue siendo el destino preferido por el jugador, pero la firmeza de la Real Sociedad y el empuje del Girona complican cada vez más la situación.

Con menos de dos semanas de mercado, la carrera por Umar Sadiq se acelera. Su futuro está en el aire y podría resolverse de manera inesperada en los próximos días, con Valencia y Girona como principales contendientes por hacerse con sus servicios.