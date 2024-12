Relació trencada: L'estratègia de Frenkie de Jong que perjudica el Barça

Un dels casos més complexos dels darrers anys a Can Barça és el de Frenkie de Jong. Un jugador que va despertar molta il·lusió després del seu fitxatge el 2019 i que després de 6 temporades encara no ha aconseguit donar aquest rendiment esperat per tots els seguidors culers. Actualment no es troba al 100% i encara segueix tenint molèsties al turmell després de lesionar-se fa 6 mesos al Santiago Bernabeu en un xoc fortuït amb Fede Valverde.

Després de 5 mesos de baixa i encara que els metges del club li aconsellessin passar per quiròfan, el jugador no va voler i el dubte ara és si la lesió es pot tornar crònica ja que el dolor és remitent i continu. Aquest mes i mig que ha tornat no ha aconseguit disputar els 90 minuts en cap partit, símptoma clar que no està al 100%.

La guerra Laporta i Deco vs Frenkie de Jong

Més enllà de les molèsties de turmell i el rendiment, la principal batalla que hi ha oberta i des de fa temps és entre la directiva i el futbolista i el seu entorn. Des del club volen renovar el seu contracte a la baixa perquè el futbolista no marxi lliure el 2026, que és quan acaba el contracte. Mentrestant el jugador holandès i el seu entorn el porten donant llargues al club i no responen a aquesta oferta de renovació, i per això les altes esferes del Barça sospiten que és una estratègia per abandonar lliure el club i aconseguir una prima de fitxatge.

Des de l'entorn de Frenkie de Jong consideren injust el tracte rebut. Creuen que la directiva ha estat filtrant el seu sou i que no vol renovar per fer fora la gent al damunt pel que ara mateix hi ha una guerra oberta i no és l'ambient més saludable. Cal sumar que la gent està impacient i ja hi ha hagut algun xiulet a l'holandès a Montjuïc.

Hansi Flick, molt content amb Frenkie de Jong

El tècnic alemany és conscient de la plantilla curta que té aquesta temporada i que no va sobrat d'efectius i per això vol tenir tots contents. Aleshores cada roda de premsa que li pregunten per la situació del futbolista holandès sempre parla que és un futbolista de gran qualitat i que està molt content amb ell. Un suport del propi entrenador que sens dubte ajuda a la confiança del jugador.

No oblidem que Frenkie de Jong és un dels capitans del Barça, ja des de la temporada passada i un dels futbolistes cridats a assumir aquest rol de líder al vestidor. Són 6 temporades al club i és un del que ha de portar la veu cantant en un vestidor amb molta gent jove i debutant.

El contracte de Frenkie acaba el 2026 i ara mateix la situació està molt oberta i sense resoldre.