La frase de Lamine Yamal que torna bojos a tots: 'Em surt natural'

per Iker Silvosa

Lamine Yamal s'ha convertit en el gran ídol de l'afició del Barça. El seu talent i carisma l'han portat a ser un dels noms més destacats al panorama futbolístic. Cada partit que juga, el jove de 17 anys enlluerna amb la seva habilitat tècnica i la seva capacitat per resoldre situacions complicades amb una naturalitat que sorprèn.

En el matx davant del Borussia Dortmund, Lamine va tornar a demostrar per què és una de les grans promeses del Barça. Tot i que no va marcar, va ser el jugador més perillós de l'equip, liderant els atacs amb la seva desimboltura habitual. Als primers 45 minuts, va protagonitzar la jugada més espectacular del Barça amb una passada a l'espai amb l'exterior de la bota esquerra. La precisió de la passada va deixar Raphinha en una posició immillorable, però el brasiler no va aconseguir convertir.

Després del partit, en declaracions a Movistar Lliga de Campions, Lamine va parlar sobre aquest recurs que el caracteritza. "Aquesta passa em surt natural, ja... És un recurs que m'està sortint molt bé, últimament, la veritat", va comentar el jove. La seva explicació reflecteix la facilitat amb què executa un gest tècnic que sembla reservat per als grans del futbol.

Lamine Yamal va afegir que la passada amb l'exterior no és una cosa que practiqui constantment als entrenaments. “No és que ho estigui fent constantment als entrenaments, em surt més o menys sol”, va explicar. A més, en un to còmplice, va revelar la conversa amb Raphinha després de la jugada: “He dit a Rapha que l'ha tingut...”. Aquestes paraules mostren no només el talent, sinó també la connexió i la confiança que té amb els companys.

La seva anècdota amb l'antidoping

El recurs de la passada amb l'exterior ha esdevingut una de les senyes d'identitat del jove extrem. En els darrers tres partits, ha utilitzat aquest gest tècnic per assistir a l'espai en diverses ocasions, totes dirigides a Raphinha. L'impacte d'aquest recurs no només emociona els aficionats, sinó que també és una arma clau a l'esquema ofensiu del Barça. "Ho utilitzaré moltes vegades, si és una cosa que ajuda l'equip", va afirmar Lamine Yamal.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

A més de la seva destacada actuació al partit, on va donar l'assistència del gol de la victòria a Ferran Torres i va ser elegit MVP, Lamine va deixar una curiosa anècdota a l'entrevista postpartit. Amb la naturalitat que el caracteritza, va compartir la seva experiència amb el (no) control antidopatge. “M'estava pixant... i per una vegada que m'estava pixant no em deixaven fer el control antidòping”, va comentar entre rialles, desfermant les riallades dels que l'escoltaven.

Lamine Yamal segueix sumant actuacions memorables a cada partit i consolidant-se com una de les grans joies del Barça. El seu talent natural, combinat amb la seva humilitat i carisma, el converteixen en un jugador únic que promet continuar fent història. Per als aficionats culers, cada passada i cada jugada de Lamine són motius per somiar amb un futur brillant.