Ni Ferran Torres ni Araujo: Sorpresa de Hansi Flick a l'11 del Barça

El dia d'avui el FC Barcelona té un duel de Lliga clau a l'Estadi Lluís Companys davant del CD Leganés. Els locals afronten el matx després de saber que el seu rival directe, el Reial Madrid, va ensopegar ahir a Vallecas després d'empatar a 3 contra el Rayo Vallecano.

Tot i això, els de Hansi Flick no es poden relaxar, ja que fa poques hores, l'Atlètic de Madrid ha guanyat la seva trobada al Metropolità davant el Getafe de José Bordalás. El triomf dels matalassers els col·loca com a colíder amb 38 punts, per la qual cosa el Barça ha de guanyar si vol dormir aquesta jornada com a líder en solitari.

Tot i que és veritat que reben un rival de baix nivell com el Leganés, els locals no es poden confiar, ja que l'últim partit contra Las Palmas va acabar en derrota. Tot i així, Hansi Flick ha decidit que aquest partit és un bon moment per apostar per les rotacions, i l'onze titular del matx ens ha deixat una gran sorpresa.

| XCatalunya, Google Imagenes

L'aposta defensiva de Hansi Flick

A la roda de premsa prèvia al matx d'avui, Flick ja va donar a entendre que el partit d'avui seria un ple de cares noves a l'onze titular. "Demà juguem contra el Leganés i encara no pensem en l'Atlètic de Madrid. He de prendre decisions amb els jugadors que han jugat molt, està molt bé tenir cames fresques al camp, potser hi haurà rotacions".

Una de les sorpreses ha estat la inclusió d'Eric Garcia a l'onze inicial. L'ex del Girona ha explicat poc per a Flick, però avui Cubarsí serà suplent. El tècnic alemany prefereix donar-li descans ja que ho ha jugat pràcticament tot. La segona part sigui, possiblement, el moment de Ronald Araujo. El també central surt de lesió i possiblement tingui alguns minuts.

S'havia especulat amb la possibilitat de més rotacions, com l'entrada de Pau Víctor a l'11 inicial. El també ex del Girona haurà d'esperar el segon temps per tenir els minuts.

| @gironafc

Flick ha demostrat durant tot el que portem de temporada que aposta molt pels jugadors joves, i no li fa por donar galons a futbolistes amb molt poca experiència.

Fins ara, Pau Victor ha estat suplent. La seva última titularitat va ser a Pamplona, on Flick també va decidir rotar. En aquell partit, Pau Victor va aprofitar l'oportunitat que li va donar el tècnic alemany i va fer un gol.

A més, a Hansi Flick li agrada que sigui un futbolista molt compromès i sobretot polivalent. El català pot actuar als dos extrems de l'atac, fins i tot en la posició de '9' i de mitja punta. Alhora, es tracta d'un jugador molt compromès que no cessa en les feines defensives i de pressió de pilota.