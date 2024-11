Gir de 180 graus del Barça amb Andreas Christensen

El Barça té overbooking de centrals en aquests moments i ara mateix l'opció més viable per fer caixa és Andreas Christensen. El defensor està lesionat per una tendinopatia i no tornarà fins al gener.

El club compta amb molts centrals i la possible arribada de Jonathan Tah, central del Leverkusen podria afectar seriosament. El danès no ha tingut mai intenció de marxar del club i fa dos anys que és molt feliç a Barcelona, però tot pot canviar si veu que acaba sent relegat a la banqueta i no és titular.

La competència entre els centrals és molt elevada

El Barça té Ronald Araujo, amb qui sembla que les negociacions per a la renovació s'han reconduït i ara van per molt bon camí. El central uruguaià és un fix i un intocable per a Hansi Flick. Un altre dels centrals que hi ha consens ple i molta confiança de cara al futur és Pau Cubarsi, que als 17 anys ja és un fix per a la defensa culer.

Un altre dels noms que ha sorprès pel seu gran nivell és Iñigo Martinez, que des del vestidor el consideren un capità sense braçalet per la seva experiència, lideratge i veterania. Sens dubte una gran ajuda per als joves.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Es podria incloure també Jules Koundé encara que ja està consolidat com a lateral i a Eric García que pot jugar de pivot encara que la seva posició natural sigui defensa central. La competència és molt elevada i per si no fos poc, fa temps que especula que el Barça té lligat el central alemany Jonathan Tah, defensa del Leverkusen.

Christensen va arribar a l'estiu del 2022 al club procedent del Chelsea en un traspàs a cost zero ja que acabava contracte. El rendiment la primera temporada va ser bo i es van aconseguir els títols de Lliga i Supercopa.

És cert que la segona temporada no va ser bona i el club no va guanyar res, però aquest any s'ha començat molt bé encara que el danès encara no hagi jugat cap partit per lesió.

El Barça només vendrà si l'oferta és satisfactòria

Al club tenen clar que no regalaran jugadors ni pressionaran per sortir. Consideren a Christensen un gran professional que mai va donar problemes al club de manera que només el vendran si el jugador està d'acord a sortir sabent que tindrà un rol secundari a l'equip.

Té contracte fins al 2026 i un valor de mercat de 30 milions d'euros, i per això el Barça no el regalarà ni de bon tros i acceptarà ofertes raonables.

La urgència del Barça per vendre futbolistes ja no és tan gran després de tancar un acord econòmic amb Nike que esdevindrà el millor contracte de la història de l'esport, amb unes xifres astronòmiques que alleugen els comptes del FC Barcelona.

Per això, que davant de possibles vendes, el Barça ja no té l'aigua al coll i pot negociar amb més tranquil·litat i sense aquestes presses per vendre.