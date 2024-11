Dos futbolistes deixen KO Víctor Fernández: No volen anar al Saragossa

El Real Zaragoza és un club amb una història rica en èxits i un planter que ha produït talents de primer nivell. Al llarg dels anys, noms il·lustres han defensat la samarreta blanquilla, deixant empremta al futbol espanyol. Tot i això, en els últims anys, les especulacions sobre el retorn d'alguns d'aquests jugadors han generat més il·lusió que resultats. En aquesta ocasió, dos noms que van sonar amb força per reforçar l'equip, Ander Herrera i Jesús Vallejo, han deixat clara la seva decisió: no tornaran a La Romareda aquesta temporada.

Jesús Vallejo, que va disputar 54 partits amb el Reial Saragossa i va ser capità a una edat primerenca, era una de les opcions més desitjades per enfortir la defensa. Actualment al Reial Madrid, el central no compta amb minuts significatius sota les ordres de Carlo Ancelotti. Aquesta temporada amb prou feines ha jugat 10 minuts en total, fet que ha portat a especular sobre una possible cessió. Tot i això, el jugador saragossà ha rebutjat tornar a Segona Divisió, preferint romandre a Primera i esperar oportunitats, ja sigui al club blanc o en un altre equip de l'elit. El Rayo Vallecano apareix com un possible destí, oferint minuts i continuïtat, cosa que Vallejo necessita per rellançar la seva carrera.

Per part seva, Ander Herrera, un altre nom que genera nostàlgia en l'afició traça, també ha descartat el seu retorn. El migcampista, que va jugar 86 partits amb el Saragossa abans de fer el salt a l'Athletic Club, tampoc travessa el seu millor moment. Aquesta temporada ha sumat 325 minuts amb els bilbaïns, molt lluny de ser un jugador clau en els plans d'Ernesto Valverde. Tot i la seva falta de protagonisme, Herrera ha deixat clar que la seva prioritat és mantenir-se a Primera Divisió, on sent que encara pot competir al més alt nivell.

Reforços necessaris

La negativa dels dos jugadors suposa un cop per a Víctor Fernández, que esperava comptar amb algun d'ells per reforçar la plantilla i fer un salt de qualitat en una temporada complicada a Segona Divisió. Després d'un inici prometedor, el Saragossa ha perdut terreny en la lluita pels llocs alts, i les mancances en defensa i en la medul·lar són evidents. Les incorporacions de Vallejo i Herrera haurien aportat experiència, qualitat i lideratge, però les seves decisions obliguen el club a buscar altres alternatives al mercat hivernal.

El desig de Vallejo i Herrera de seguir a Primera és comprensible des d'una perspectiva professional. Tots dos busquen mantenir-se a l'elit, conscients que una temporada a Segona podria afectar-ne la projecció. Tot i això, les seves decisions reflecteixen la dificultat del Saragossa per atraure antics del planter, especialment en una categoria tan exigent com la Segona Divisió. Ara, el club haurà de reconfigurar els plans de fitxatges i treballar amb les peces disponibles per afrontar la resta de la temporada. La porta per tornar torna oberta, però per ara, l'afició saragossista haurà de continuar somiant amb un futur en què figures com Vallejo i Herrera tornin a defensar els colors blancs.