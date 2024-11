Oficial: Hansi Flick recupera un jugador i el convoca per a la Champions

per Sergi Guillén

El dia d'avui, sens dubte, és un partit clau per al FC Barcelona i les seves aspiracions en aquest nou format de la Champions League. Els culers tornen a Montjuïc després de l'ensopegada en lliga davant el RC Celta de Vigo i volen retrobar-se amb la millor versió.

Per això, Hansi Flick ha convocat tots els seus jugadors disponibles i n'ha recuperat un que portava unes setmanes fora per lesió. El tècnic alemany es trobarà davant seu l'equip revelació d'aquesta temporada a Europa, el Brest. L'equip francès porta 10 punts en 4 jornades i ocupa actualment la quarta posició a la taula general.

Per la seva banda, el FC Barcelona és el sisè classificat, amb 3 victòries a 4 partits. Els culers hauran de guanyar avui si volen seguir entre els 8 primers llocs d'aquesta lligueta. A més, 'a priori' és una trobada senzilla tenint en compte que la següent trobada europea és al camp del Borussia Dortmund.

El jugador que Flick recupera

Com hem dit, fa pocs minuts el FC Barcelona ha anunciat la seva convocatòria per al partit contra l'Stade Brestois a la Champions League. La gran novetat és Eric García, que ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per al tècnic Hansi Flick, qui aquesta temporada ho ha utilitzat força quan ha estat disponible.

Feia setmanes que el central era fora per una lesió que el va apartar de l'equip en un moment clau de la temporada. Ara torna per reforçar la defensa en un duel crucial per a les aspiracions europees del Barça.

| F.C. Barcelona

La convocatòria inclou jugadors clau com Lewandowski, Gavi, Pedri i Raphinha, pilars fonamentals a l'esquema culer. A més, Hansi Flick segueix apostant per joves talents com Sergi Domínguez, Pau Víctor i Gerard Martín, presents a la llista.

Eric García es va mostrar somrient durant l'entrenament previ al partit, evidenciant la plena recuperació física. La seva presència és una bona notícia per a la defensa blaugrana, que ha patit amb baixes recents.

El partit contra el Brest, corresponent a la jornada 5 de la fase de grups, és decisiu per assegurar-ne la classificació. El Barça necessita un bon resultat per consolidar-se a les posicions altes de la taula i evitar sorpreses en les últimes jornades.

Així, Hansi Flick compta ara amb més opcions per a la seva defensa, un aspecte clau davant la intensitat del calendari. El tècnic alemany continua treballant per trobar la millor versió de l'equip en aquesta competició.

El matx es disputarà avui a les 21:00 hores a l'Estadi Lluis Companys. L'afició espera un triomf que ratifiqui el bon moment de l'equip a Europa. A més, la recuperació d'Eric García és, sens dubte, un impuls extra per assolir els objectius del club en aquesta nova Champions League.