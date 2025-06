Gir de 180 graus a l’Atlètic de Madrid amb Jan Oblak

La temporada ha portat sorpreses a l'Atlètic de Madrid. Després de mesos de rumors i especulacions, la porteria blanc-i-vermella torna a ser tema central per a l'afició i l'entorn del club. Tot apuntava a un canvi radical sota pals, però la situació ha fet un gir inesperat. El futur de la porteria semblava més obert que mai, fins que els últims esdeveniments ho han canviat tot.

En els primers mesos de 2024, la continuïtat de Jan Oblak es va veure més qüestionada que mai. Diferents mitjans i veus properes a l'Atlètic donaven per fet que l'eslovè, un dels pesos pesants del vestidor, viuria la seva última campanya com a blanc-i-vermell. No era només una qüestió de rendiment: el seu salari, el més alt de la plantilla, i el desig d'iniciar una renovació profunda van alimentar els rumors sobre la seva sortida.

Les opcions per substituir Oblak no van trigar a sortir a la llum. Porters com Joan García, Unai Simón o Kepa Arrizabalaga van aparèixer a l'òrbita colchonera. Fins i tot es va esmentar que clubs europeus com Manchester United, Inter de Milà i PSG estaven interessats a fer-se amb els serveis del porter. La situació semblava encaminada cap a una sortida imminent, amb una oferta que, segons El Nacional, podia rondar els 25 milions d'euros.

El rendiment d'Oblak i el Mundial de Clubs com a punt d'inflexió

Tanmateix, la realitat a la gespa ha començat a canviar la narrativa. Tot i alguns dubtes en temporades anteriors, Oblak ha recuperat sensacions i protagonisme just quan més ho necessitava l'equip. El seu paper en el recent Mundial de Clubs ha estat decisiu. Encara que va encaixar quatre gols en el duel davant el PSG, la seva actuació va evitar una golejada encara més gran i va deixar detalls de la seva millor versió.

El tècnic Diego Pablo Simeone ha destacat públicament el compromís del seu porter, valorant la seva experiència en els moments clau. Això ha portat a un canvi de plans dins del club. Ara, lluny de buscar una sortida immediata, la direcció esportiva sembla apostar per mantenir Oblak com a porter titular almenys una temporada més. La confiança s'ha restablert i tot indica que el relleu definitiu a la porteria s'ajornarà fins a l'estiu de 2026.

L'estabilitat de la porteria, clau per a l'Atlètic de Madrid

La permanència d'Oblak no és només una qüestió esportiva. La seva figura representa estabilitat en un equip que planeja renovar altres posicions prioritàries abans d'abordar el relleu a la porteria. L'Atlètic valora la seguretat que aporta un porter amb més d'una dècada al club, acostumat a la pressió de les grans nits europees i que, malgrat els alts i baixos, manté un nivell competitiu.

Mentrestant, els rumors sobre Joan García i altres porters joves segueixen a l'aire, però han perdut força els últims dies. La direcció esportiva considera que un relleu immediat podria ser arriscat, sobretot en un estiu on s'esperen més moviments en defensa i al mig del camp.