Alerta al Real Betis, Lo Celso podria marxar: Dos equips 'top' el volen, 15 M

A Heliòpolis, la tranquil·litat mai està garantida quan s'obre la finestra de transferències. El Real Betis, que va tancar el curs amb sensacions agredolces i una plantilla marcada per les lesions, afronta aquest estiu amb la mirada posada en la seva columna vertebral. La figura de Giovani Lo Celso torna a estar en boca de tothom, especialment després de la seva temporada plena d'alts i baixos i la incògnita sobre la seva continuïtat, que manté en suspens l'afició bètica i els responsables del projecte de Manuel Pellegrini.

La campanya de Lo Celso no ha passat desapercebuda per al futbol espanyol. El mitjapunta argentí ha patit fins a quatre lesions musculars que li han impedit tenir la continuïtat desitjada. Aquests contratemps físics han provocat que l'internacional albiceleste s'hagi perdut més de quatre mesos de competició, obligant el tècnic xilè a buscar alternatives a l'esquema verd-i-blanc. Tot i aquests inconvenients, el rendiment de Lo Celso ha estat notable quan ha estat disponible: nou gols i tres assistències en 34 partits oficials, sumant prop de 2.000 minuts.

La convivència tàctica amb Isco Alarcón ha estat un dels grans desafiaments per a Pellegrini. El tècnic ha provat diferents fórmules, ubicant Lo Celso tant al doble pivot com a les bandes, però sense trobar una sinergia definitiva entre tots dos. Aquesta situació ha generat dubtes sobre la viabilitat del seu rol a l'onze tipus del Betis, just en el moment en què el club aspira a consolidar-se com a candidat a la Champions League i continuar sumant títols sota el lideratge de l'‘Ingeniero’.

| Marca

Milan i Juventus assetgen: el mercat italià tempta l'argentí

L'interès de grans clubs europeus no s'ha fet esperar. Segons publica el mitjà francès Footmercato i confirmen fonts properes a Heliòpolis, tant l'AC Milan com la Juventus han inclòs Lo Celso a la seva llista d'objectius per al present mercat. Tots dos equips busquen reforçar la seva medul·lar amb futbolistes de talent, i el passaport comunitari de l'argentí facilita qualsevol operació amb clubs de la Serie A. El Betis, conscient del seu valor, xifra la possible operació al voltant dels 15 milions d'euros, una quantitat tres vegades superior a la inversió realitzada pel seu retorn a Sevilla fa un any.

Per ara, no existeix cap oferta formal damunt la taula, però les converses i els contactes preliminars no deixen de succeir-se. L'entorn del jugador insisteix que Lo Celso no està pressionant per sortir, tot i que reconeix que les aspiracions esportives i l'oportunitat de fer un salt en la seva carrera podrien pesar si arriba una proposta atractiva. La direcció esportiva bètica, per la seva banda, no descarta cap escenari en un estiu que pot ser clau per al futur del projecte.

El Betis no penja el cartell d'intransferible i mira cap a Europa

El Real Betis manté la seva fulla de ruta: potenciar l'equip per assaltar definitivament les places de Champions League i lluitar per títols. La marxa de Lo Celso, si es produeix, suposaria un repte important per a Pellegrini, que confia en l'argentí com a peça diferencial per a la pròxima temporada. Al Benito Villamarín ningú és intransferible, però el club només acceptarà la venda si es compleixen les seves exigències econòmiques i esportives.

A la planta noble del club la consigna és clara: no debilitar la plantilla llevat que l'operació suposi un avantatge financer i esportiu clar. La continuïtat del tècnic xilè i l'ambició d'un projecte que vol fer un salt definitiu a Europa fan que qualsevol decisió sobre Lo Celso es prengui amb cautela i pensant sempre en el benefici global de l'equip.