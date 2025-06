Acaba contracte amb el Celta i se'n va al Màlaga: fitxatge desitjat des de fa temps

El Màlaga CF vol reforçar la seva plantilla de cara al curs 2025-2026 i el mercat de fitxatges torna a posar el club blanquiblau al centre de l'actualitat. Després del retorn a Segona Divisió i la sortida de peces clau com Manu Molina, la direcció esportiva malaguista treballa en l'arribada d'un migcampista que aporti equilibri, experiència i ambició. En aquest escenari, la figura d'un jugador amb projecció i passat a la pedrera del Real Madrid ha guanyat força en les darreres setmanes. La seva arribada s'ha convertit en un objectiu prioritari per a l'entitat andalusa.

L'etapa de Carlos Dotor a Vigo està a punt d'arribar al seu final, i no precisament de la manera que somiaven a Balaídos. El club celeste va desemborsar uns tres milions d'euros al Real Madrid el 2023 pel 50% dels seus drets, confiant en el potencial d'un futbolista que venia de destacar al filial blanc. Tanmateix, la realitat ha estat una altra. El migcentre mai va aconseguir assentar-se al primer equip i el seu rendiment no va convèncer ni els tècnics ni la direcció esportiva.

La manca de minuts va portar Dotor a enllaçar dues cessions consecutives en la darrera temporada. Primer va recalar al Real Oviedo, on amb prou feines va participar i va passar desapercebut. Al mercat d'hivern va canviar d'aires rumb a l'Sporting de Gijón, equip amb el qual va signar els seus millors minuts a la categoria de plata, tot i que el balanç final continua sent discret: 19 partits oficials i 660 minuts sobre la gespa, amb dos gols anotats en el seu pas per El Molinón.

Aquesta escassa aportació ha motivat que el Celta acceleri la seva sortida definitiva. El club gallec vol tancar com més aviat millor la desvinculació i alliberar massa salarial, tot i que la negociació no és senzilla. Dotor té contracte fins al 2028 i ambdues parts busquen ara un acord per a la rescissió.

Màlaga, l'opció favorita... però no l'única

L'operació està encaminada, però encara queden diversos serrells per resoldre. Segons ha informat Cope Màlaga i han confirmat mitjans especialitzats, el Màlaga CF espera que el migcampista quedi lliure per poder incorporar-lo com a agent lliure. El pla blanquiblau passa per oferir-li un contracte de dues temporades més una d'opcional, fórmula habitual a la casa i similar a la que es va utilitzar amb Jon Karrikaburu l'estiu passat.

L'interès del Màlaga no és nou. Dotor és un futbolista que la direcció esportiva tenia a la seva agenda des de fa temps. El perfil del madrileny encaixa a la perfecció en el nou projecte de La Rosaleda, on busquen futbolistes amb fam de reivindicar-se al futbol professional. No obstant això, hi ha altres clubs de Segona Divisió que també han preguntat per la seva situació, cosa que manté el desenllaç obert fins que no es resolgui el seu contracte amb el Celta.

Carlos Dotor, als seus 24 anys, busca aquest escenari ideal per rellançar la seva carrera. El seu pas per la pedrera del Real Madrid li ha dotat de bona visió de joc i un notable desplegament físic, tot i que en les seves darreres temporades li ha faltat regularitat. A Màlaga confien que, lluny de la pressió de Balaídos, el migcampista pugui recuperar sensacions i aportar dinamisme al doble pivot, una de les demarcacions a reforçar després de la sortida de Manu Molina.