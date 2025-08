Gir de 180 graus amb Alba Caño al Barça Femení

per Joan Grimal

Aquest estiu està sent especialment mogut per al FC Barcelona femení. Després de tancar una temporada d'altíssim nivell, el club ha decidit afrontar una important reestructuració a la seva plantilla, centrada tant en la sortida de diverses jugadores com en noves incorporacions, tot això sense perdre de vista el desenvolupament del talent jove de La Masia.

Una de les claus d'aquesta nova etapa és la gestió de les promeses emergents, moltes de les quals necessiten minuts i continuïtat en contextos competitius per continuar creixent. El Barça és conscient que no pot donar espai a totes al primer equip, però tampoc vol perdre el control sobre la seva evolució.

Sortides que sorprenen, però que tenen lògica

Algunes veteranes com Rolfö o Engen han posat fi a la seva etapa com a blaugranes. D'altres, com Bruna Vilamala o Martina Fernández, han buscat minuts en altres destins que els permetin rellançar les seves carreres. Encara que aquestes sortides puguin semblar doloroses, responen a una estratègia clara de regeneració del vestidor.

| Canva

En paral·lel, el Barça ha tancat fitxatges estratègics com el de Laia Aleixandri, una incorporació de pes que reforça l'eix defensiu amb experiència internacional i una mentalitat guanyadora.

Una nova oportunitat a la NWSL

En aquest context, s'ha produït una operació molt peculiar que barreja ambició, planificació i una mica de nostàlgia. Un club de recent creació a la National Women's Soccer League (NWSL) dels Estats Units ha apostat per una jugadora de la casa, la projecció de la qual ha estat seguida durant anys pel cos tècnic culer.

Aquest nou equip nord-americà, que debutarà el 2026, ha posat en marxa el seu projecte amb noms coneguts per a l'entorn barcelonista. Al capdavant hi ha Domènec Guasch, una figura que va exercir rols clau a l'estructura esportiva del Barça femení i que ara lidera el projecte del Boston Legacy.

| FC Barcelona

Guasch no ha dubtat a llançar-se a per un dels talents més tècnics i polivalents que ha sortit de La Masia els darrers anys. I, encara que el fitxatge s'ha formalitzat, l'acord inclou una cessió temporal que permetrà a la jugadora continuar vinculada al Barça fins a final d'any.

Cessió, clàusula de recompra i un salt a l'elit

El contracte signat amb el club nord-americà s'estén fins al 2027, amb l'opció d'ampliar-lo una temporada més. Tanmateix, la jugadora no s'incorporarà immediatament a la lliga nord-americana: es quedarà cedida al FC Barcelona fins al 31 de desembre de 2025.

Domènec Guasch no ha escatimat elogis a l'hora d'explicar el motiu d'aquesta aposta: “És una jugadora tècnica d'alta intensitat que ens ajudarà en diverses posicions del mig del camp, llegeix molt bé el joc, té un gran control de la pilota i aporta una forta mentalitat d'equip”.

El Boston Legacy fa el seu primer cop sobre la taula al mercat internacional. La protagonista d'aquesta operació no és altra que Alba Caño, una de les grans joies de la Masia femenina, que ara tindrà l'oportunitat de brillar a l'altra banda de l'Atlàntic sense tancar definitivament la porta del Camp Nou.