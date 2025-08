Bomba amb el futur de Ferran Torres: Flick ha de decidir, oferta irrenunciable

per Joan Grimal

El FC Barcelona continua la seva gira asiàtica amb grans sensacions en atac i diversos noms propis que estan acaparant els focus. Un d'ells és, sens dubte, Ferran Torres. El davanter ha començat aquesta pretemporada com una moto, signant gols, assistències i mostrant-se més implicat que mai amb el projecte que lidera Flick.

Ferran no només ha guanyat confiança amb les seves actuacions, sinó també l'afecte de l'afició. La seva connexió amb jugadors com Gavi, Dani Olmo o Rashford està funcionant, i la seva polivalència al front ofensiu li està donant minuts tant de '9' com a les bandes.

Un futbolista que mai ha volgut marxar

Ferran ha viscut moments de tota mena: des de crítiques per la seva irregularitat fins a ovacions per la seva entrega i capacitat golejadora en partits clau. Aquesta pretemporada, però, sembla haver marcat un punt d'inflexió. “Vull quedar-me aquí, lluitar pel meu lloc i ser important”, va dir fa unes setmanes.

| FCB

En els darrers dies, s'ha viralitzat un vídeo en què Ferran consola un nen afectat per la DANA durant el seu campus: “Tornaré, tornaré”, li promet entre abraçades. Gest que ha emocionat molts culers i que confirma que l'esportista està en un dels seus millors moments tant esportius com personals.

Un perfil atractiu... també fora d'Europa

Tanmateix, a l'entorn del Barça saben que Ferran Torres és un jugador amb mercat, especialment ara que està rendint a gran nivell. La seva edat (25 anys), la seva experiència internacional, la seva imatge i la seva polivalència el fan molt atractiu per a molts clubs.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Dongou, ara comentarista al canal de Twitch de Gerard Romero, va assegurar que un club important de l'estranger ha posat l'ull en Ferran Torres i està disposat a fer una proposta seriosa. Durant la seva intervenció a Jijantes, l'exdavanter va explicar que "Ferran interessa i molt", i que aquesta entitat estaria disposada a complir amb les exigències econòmiques del Barça.

Els rumors no han trigat a propagar-se, però la veritat és que, de moment, Ferran no ha fet cap pas cap a la sortida. Al contrari, el seu objectiu continua sent clar: consolidar-se a l'equip, marcar diferències i recuperar un rol protagonista. El dubte és si el club podrà resistir la pressió si l'oferta arriba formalment i és suculenta.

Una oferta que posa a prova el Barça

I ara sí, després de dies de rumors, s'ha conegut la xifra concreta: 60 milions d'euros per tres temporades. Una xifra que, segons Dongou, ja és sobre la taula. L'origen? Res menys que l'Aràbia Saudita, un destí que els darrers anys ha seduït figures del futbol europeu amb contractes multimilionaris.

El club saudita no només cobriria les exigències del Barça, sinó que a més li oferiria a Ferran un contracte descomunal que triplica el seu salari actual. La proposta ha estat qualificada com a “immediata i sense negociacions lentes”. I sí, l'equip està disposat a pagar “no demà… ara”. La pilota és a la teulada del jugador.