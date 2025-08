Gerard Martín: Les ofertes que han arribat al Barça, Joan Laporta s'ho pensa

Gerard Martín ha passat en qüestió de mesos de ser una de les grans revelacions del FC Barcelona a trobar-se en una situació delicada dins del primer equip. El lateral esquerrà, format a La Masia, es va consolidar la temporada passada com el principal relleu d'Alejandro Balde.

L'equip tècnic de Hansi Flick va valorar molt positivament el seu rendiment. En un context de màxima exigència, Gerard va respondre amb escreix, guanyant-se el respecte del vestidor i la confiança de l'afició. Tanmateix, l'inici de la nova temporada ha portat canvis que afecten directament el seu rol a l'equip.

La irrupció de Jofre Torrents, un factor clau

El Barça ha decidit apostar per Jofre Torrents, una altra jove promesa que ha causat sensació durant la pretemporada. Torrents ha estat una de les grans notes positives dels amistosos d'estiu, i tot apunta que anirà entrant a la rotació del primer equip de manera progressiva.

Aquest escenari deixa Gerard Martín com a tercera opció al lateral esquerre, una posició incòmoda per a un jugador que ha demostrat estar preparat per assumir responsabilitats en un equip de primer nivell. El seu rol ha quedat en entredit, i això ha cridat l'atenció de diversos clubs.

Més de 10 milions per un jugador de futur

La Premier ha posat els ulls en Gerard Martín, valorant la seva experiència al Barça i la seva adaptació a l'elit amb només 20 anys. Alguns clubs estarien disposats a oferir xifres superiors als 10 milions d'euros pel seu traspàs, una quantitat que el Barça considera interessant en l'actual context econòmic.

Tot i que el jugador no ha demanat marxar, en el seu entorn no es descarta un canvi d'aires si es confirma que no tindrà minuts rellevants durant la temporada. Gerard està obert a créixer en un altre projecte, sempre que es tracti d'una lliga competitiva i un equip que li garanteixi continuïtat.

El Barça està disposat a negociar

En clau blaugrana, la postura és clara: si arriba una oferta que satisfaci tant el jugador com el club, no se li posaran traves per marxar. La direcció esportiva necessita alleugerir la massa salarial per inscriure fitxatges i considera que una venda d'uns 12 milions per un jugador format a casa seria beneficiosa en tots els aspectes.

A més, al club es té plena confiança en el creixement de Jofre Torrents, que ha deixat molt bones sensacions i podria cobrir amb garanties el rol de segon lateral esquerre.

La decisió, imminent

El mercat avança i el Barça vol resoldre la situació de Gerard abans de l'inici de LaLiga. El jugador s'entrena amb normalitat, però és conscient que el seu futur es decidirà en qüestió de dies. La possibilitat de continuar existeix, però només si se li garanteix un rol més estable. Altrament, el traspàs és una opció real i propera.

I ara, per fi, s'han conegut els noms dels clubs interessats a fitxar Gerard Martín: el Brighton, que busca reforçar la seva defensa amb perfils tècnics i joves; el Brentford, molt atent al mercat espanyol en les últimes temporades; i el Bournemouth estaria disposat a arribar fins als 12 milions.

Tres clubs de la Premier League disposats a pujar per un lateral que ha demostrat estar llest per fer el salt. La decisió final és cada cop més a prop.