Alguacil no se'n va sol, revolució total a la Reial Societat: 3 sortides doloroses

L'estiu de 2025 ha començat al Reale Arena amb l'ambient més tens i desafiador dels últims anys. La Real Sociedad, que havia acostumat la seva afició a somiar cada curs amb Europa, ha tancat una campanya per sota del que s'esperava, quedant a l'onzena plaça de LaLiga i lluny dels llocs continentals. Un final amarg que ha precipitat no només el relleu a la banqueta, sinó l'inici d'una profunda revolució al vestidor donostiarra.

No és només l'adeu d'un tècnic tan carismàtic i estimat com Imanol Alguacil. El club txuri-urdin ha confiat el projecte a Sergio Francisco, que puja des del filial i es troba davant d'un repte majúscul: reconstruir l'equip després de la sortida de peces fonamentals, amb la pressió afegida de tornar la il·lusió i la competitivitat a una plantilla que necessita un nou impuls. Aquest procés de regeneració ha començat amb tres sortides especialment sensibles i la necessitat d'obrir espai a noves incorporacions abans que es completi el mercat.

Vendes estratègiques i adeu a referents

A la Real Sociedad, les primeres operacions de l'estiu han deixat clar el to de la nova etapa. La més destacada és, sens dubte, la de Martín Zubimendi, venut a l'Arsenal per 60 milions d'euros. El migcampista, una de les pedres angulars de l'esquema d'Alguacil, emprèn ara l'aventura de la Premier League, deixant un buit complicat de cobrir tant a la sala de màquines com al cor del vestidor. El seu traspàs, a més, suposa una bombolla d'oxigen financer per a la Real, que podrà maniobrar amb més marge al mercat.

| RFEF

A aquesta sortida s'hi suma la marxa de Jon Magunazelaia, que ha posat fi a la seva etapa a Sant Sebastià després de no renovar contracte i ha fitxat per l'Eibar. Una baixa silenciosa, però significativa pel que fa a fons d'armari i projecció de futur. Finalment, Olasagasti està a punt de tancar la seva arribada al Llevant, una altra sortida de la pedrera que confirma la necessitat de fer ajustos importants abans de pensar en fitxatges.

El club basc no descarta més moviments en les pròximes setmanes. S'ha especulat molt amb noms com Brais Méndez, però les negociacions amb el Celta semblen totalment encallades i no s'esperen avenços immediats. Per la seva banda, el japonès Take Kubo ha rebut interès de diversos grans europeus, tot i que la situació actual apunta més a la seva continuïtat, almenys a curt termini. Això sí, ell ja va sembrar dubtes sobre la seva continuïtat en alguna entrevista. Amb tot, les marxes de Zubimendi, Brais Méndez i Take Kubo suposarien un adeu dolorós a tres dels jugadors més importants dels últims anys.

| Real Sociedad

Reforços a l'horitzó

La planificació de la plantilla 2025/26 està marcada per la urgència d'apuntalar diverses posicions, sent la defensa la zona que més preocupa la direcció esportiva. El nom que més força ha guanyat els últims dies és el d'Igor Julio, central del Brighton, per qui la Real ja negocia de manera activa. La seva arribada seria un cop important en la reconstrucció de la rereguarda, després d'una temporada en què la solidesa defensiva es va veure molt ressentida.

El mig del camp també està al punt de mira. L'argentí Ezequiel Fernández és un altre dels futbolistes que podria vestir de txuri-urdin si es tanquen els serrells pendents. Tot indica que hi haurà més moviments, tant en el capítol de sortides com en el d'entrades, a mesura que s'acosti el tancament del mercat i els clubs ajustin les seves plantilles.