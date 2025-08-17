L'Oviedo vol un defensa que és lliure: Molta experiència per a Paunovic

El retorn de l'Oviedo a l'elit no va tenir el guió esperat. El Villarreal li va guanyar a la Ceràmica (2-0) i va deixar a la vista que l'equip de Paunovic necessita alguna cosa més al darrere. El tècnic serbi fa dies que demana un reforç per a la defensa, i sembla que ja té un nom sobre la taula.
Segons va informar La Nueva España, el club asturià ha posat els ulls en Eric Bailly, central ivorià de 31 anys. Lliure al mercat després d'acabar contracte amb el Villarreal, el seu fitxatge no implicaria pagar traspàs. La temporada passada va jugar 22 partits de Lliga i tres a Europa amb el conjunt groc. Experiència i físic no li falten.
Tot i que no és esquerrà natural, la seva polivalència permetria a Paunovic plantejar una defensa de tres centrals. Una cosa que, per manca d'efectius, no ha pogut provar de manera sostinguda. A l'Oviedo veuen en Bailly un reforç capaç de fer un salt immediat en seguretat defensiva.
Un currículum de pes a l'elit
Bailly va començar al RCD Espanyol abans de destacar al Villarreal. D'allà va fer el gran salt al Manchester United, que va pagar una xifra milionària per portar-lo a Old Trafford. Durant sis temporades va alternar actuacions brillants amb períodes marcats per les lesions.
La seva trajectòria també inclou un pas per l'Olympique de Marsella i un breu parèntesi al futbol turc abans de tornar al Villarreal. Sempre en lligues de màxim nivell i competint contra davanters de talla mundial. Físic poderós, bon joc aeri i caràcter competitiu són les seves cartes de presentació.
El que guanyaria Paunovic amb la seva arribada
En aquests moments, la defensa de l'Oviedo compta amb David Costas, Dani Calvo i Oier Luengo com a centrals experimentats. A ells s'hi uneix Marco Esteban, que va debutar a Primera davant el Villarreal. Amb Bailly, Paunovic podria alternar entre defensa de quatre i línia de tres, augmentant variants tàctiques per a diferents rivals.
El fet que estigui lliure facilita l'operació. Negociació directa, sense intermediaris ni complicacions amb altres clubs. Això, unit al seu perfil de líder, fa que la direcció esportiva el consideri una prioritat absoluta abans del tancament de mercat.
Un fitxatge que il·lusiona
Al Tartiere saben que la permanència passa per ser sòlids al darrere. I un central amb l'experiència de Bailly podria ser el reforç que marqui la diferència. Si les converses avancen ràpid, l'ivorià podria enfundar-se la samarreta blava en qüestió de dies.
La pilota ara és a la teulada de l'Oviedo. Paunovic ja ha deixat clar que vol el jugador. I el club treballa a contrarellotge perquè aquest cop al mercat es converteixi en realitat.