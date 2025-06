Hansi Flick pren una decisió amb Eric Garcia: El Girona, atent

per Joan Grimal

Amb l'economia del Barça encara en una situació delicada i amb el Fair Play financer marcant el pas, Flick ha demanat que es prioritzin els perfils polivalents. En aquest context, Eric García encaixa a la perfecció. No és el més brillant ni el més mediàtic, però compleix, manté un perfil baix i té una lectura tàctica notable.

Deco ho sap i ha transmès internament que, excepte oferta irrenunciable, Eric es queda. El Barça no vol més ensurts en defensa i necessita jugadors que coneguin la casa i estiguin disposats a acceptar un rol que pot variar entre titularitats esporàdiques i partits clau.

La temporada del canvi

El gener passat, quan semblava que tornaria a sortir, el tècnic alemany va apostar per ell. Mesos després, aquella decisió s'ha demostrat encertada. En un equip amb molts joves, comptar amb un jugador que coneix bé la casa i pot rendir en tres posicions és una benedicció.

El gran problema és que Eric acaba contracte el 2026. Això vol dir que aquest estiu és crucial: o se li renova o se'l ven. Des de la direcció esportiva es treballa en una proposta d'ampliació de contracte, tot i que no serà fàcil. Eric va arribar des del City cobrant poc i ara, després d'una gran temporada, espera una millora salarial.

Araujo, Tah i l'efecte dòmino

El futur d'Eric també depèn del d'altres. Ronald Araujo podria sortir si arriba una gran oferta, i en paral·lel, Jonathan Tah agrada molt a Flick. Tot s'entrellaça: si Araujo se'n va, Eric guanya protagonisme. Si Tah arriba, i Eric no renova, aleshores podria ser el sacrificat.

Malgrat tot, Flick ha demanat expressament que Eric faci la pretemporada amb el primer equip. El vol provar en el seu esquema, i si la resposta és positiva, demanar la seva continuïtat fins i tot abans de tancar altres incorporacions.

El Girona, atent... però no és l'únic

El Girona no ha llençat la tovallola. Míchel vol tornar a comptar amb ell i ha sol·licitat a la directiva que es mantingui el contacte amb el Barça. El central va ser una peça clau la temporada passada i el cos tècnic confia cegament en el seu encaix dins l'estil de joc.

Tanmateix, la competència no ve només des de Montilivi. Les darreres setmanes, un club de la Premier League s'ha interessat seriosament per Eric. Valoren la seva capacitat d'adaptació, la seva experiència internacional i, sobretot, el baix cost que tindria el seu fitxatge en cas que no renovi.

Aquest club ja ha parlat amb el seu entorn, ha demanat informes i ha sondejat la seva disponibilitat per fer el salt a Anglaterra. Es tracta d'un equip en creixement, amb entrenador espanyol i estil vertical. Un equip que necessita reforçar la seva defensa amb garanties.

Aquest club és el Bournemouth, entrenat per Andoni Iraola, que veu en Eric García un reforç ideal per a la Premier. Eric García també valora l'opció anglesa per l'idioma, l'estil de joc físic i la projecció internacional.