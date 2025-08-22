Gerard Romero té la informació: Afecta Ferran Torres al Barça

El Barça torna a entrenar mentre el mercat es va acabant. Flick ha recuperat parcialment Lewandowski, però el club encara ajusta comptes. Frenkie de Jong va ser baixa perquè celebrava el naixement del seu segon fill. Una jornada intensa a la ciutat esportiva amb diverses operacions pendents.
L'ambient a la directiva és de feina incessant i discreta. Deco va passar tot el matí revisant contractes i possibles moviments de sortida. La prioritat és quadrar els comptes per inscriure els nous fitxatges. Tot mentre es negocien rescissions de contractes i cessions amb diversos jugadors.
Moviments de sortides necessàries
Iñaki Peña apunta a renovar i sortir cedit els pròxims dies. Romeu negocia rescindir contracte i el club espera anunciar-ho aviat. Héctor Fort també és a l'aparador i es valora el seu futur. El Barça vol alleugerir massa salarial abans del tancament del mercat.
Marc Casadó és un altre dels noms a la llista. El jugador del planter té propostes de la Premier League i de LaLiga. Tot i que ell prefereix quedar-se, la competència al mig del camp és ferotge. Flick compta amb Bernal, Fermín i Gavi, cosa que complica la situació del jove.
El cas Ferran Torres
En aquest context, sorgeix el nom que més titulars genera: Ferran Torres. Segons Gerard Romero, el Barça estudia modificar el seu contracte amb urgència. La idea és millorar les seves condicions i alhora rebaixar càrrega salarial. Aquest moviment permetria inscriure jugadors encara pendents de validació.
La directiva considera clau trobar marge en el Fair Play financer. Ferran, amb pes a la plantilla, es converteix en peça estratègica del pla. La seva renovació adaptada seria una jugada tàctica per alliberar espai econòmic.
Una operació amb doble objectiu
El Barça pretén blindar un futbolista important per a Flick. Ferran Torres ha recuperat protagonisme i s'ha guanyat la confiança del tècnic. Flick el considera peça polivalent en atac, capaç d'adaptar-se a diversos rols. Aquesta versatilitat resulta fonamental en una temporada carregada de partits decisius.
L'altra finalitat és administrativa i financera, clau per al club. Ajustar el contracte del davanter permet equilibrar comptes en un mercat difícil. Amb aquesta maniobra, es podria evitar una venda precipitada al setembre. A més, els tècnics consideren vital retenir talent ofensiu enmig de tanta incertesa.
Confiança en el valencià
El jugador manté bona predisposició a col·laborar en benefici de l'entitat. Ferran Torres entén la situació econòmica i està obert a negociar ràpidament. Per a ell, quedar-se a Barcelona és una prioritat personal i professional. El seu rendiment a la pretemporada ha convençut el cos tècnic de mantenir-lo com a fix.
El club espera que el seu nou contracte sigui anunciat en pocs dies. La intenció és tancar-lo abans del final del mercat estival. Si tot es concreta, el Barça podrà inscriure els jugadors pendents. A més, enviaria un missatge de tranquil·litat a Flick i a l'afició.
Una recta final decisiva
Els despatxos del Barça viuen un agost frenètic a tots els fronts. Deco treballa sense descans per equilibrar plantilla i assegurar noves incorporacions. Flick espera comptar amb un grup competitiu i sense ensurts administratius. Tot dependrà que operacions com la de Ferran arribin a bon port.
El futur immediat del club passa per decisions ràpides i fermes. Amb el mercat a punt de tancar, cada moviment té repercussions enormes. Blindar Ferran Torres i alliberar marge salarial és ara fonamental. El Barça afronta així els últims dies de mercat amb tensió i esperança.