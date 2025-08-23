Joan Laporta li promet a Hansi Flick: Novetat al mercat d’hivern

L'FC Barcelona ja treballa per reforçar la plantilla pensant en gener. Hansi Flick i Deco coincideixen que la prioritat és un central. La marxa d'Íñigo Martínez ha deixat la rereguarda debilitada. El club no vol improvisacions i busca assegurar competència interna en defensa.
Flick compta amb Ronald Araújo, Andreas Christensen, Eric García i Pau Cubarsí. Tanmateix, els antecedents mèdics de diversos generen dubtes per a tota la temporada. Christensen arrossega problemes musculars freqüents, mentre que Araújo acumula lesions greus. Eric García tampoc no ha estat exempt de contratemps físics.
La temporada és llarga i exigeix una plantilla sòlida per a Lliga, Copa i Champions. Flick no vol repetir errors d'altres cursos, quedant-se sense efectius fiables. Per això, ha traslladat directament a Deco la urgència d'un reforç. L'objectiu és evitar un escenari límit si tornen les lesions.
Sintonia total entre Flick i Deco
La coincidència entre tècnic i director esportiu reforça la planificació esportiva. Flick insisteix en qualitat abans que quantitat, buscant un central que competeixi de seguida. Deco, per la seva banda, ja gestiona informes de noms que han sonat abans. El Barça treballa en silenci, estudiant opcions possibles per a gener.
Tots dos saben que fitxar a l'hivern mai no és senzill. Els preus són alts i els clubs es resisteixen a perdre peces importants. A més, el marge salarial del Barça continua ajustat, cosa que limita moviments. Tot i així, la directiva confia a trobar una operació viable i beneficiosa.
El mercat mana
El pla no és fitxar per fitxar, sinó millorar el que ja hi ha. Flick demana un perfil complementari: experiència, fiabilitat i adaptació ràpida a l'estil Barça. No interessa sumar per sumar, sinó portar un central realment diferencial. Només així es farà el pas en el pròxim mercat hivernal.
Dins del vestidor, diversos jugadors veuen positiva l'arribada d'un nou company. L'exigència del calendari és màxima i la rotació serà indispensable. Ningú vol arribar al tram decisiu amb una defensa al límit. Reforçar aquesta línia és una decisió que compta amb suport intern.
El cas Christensen
Enmig d'aquests plans, apareix un nom clau: Andreas Christensen. El central danès és a l'agenda del Milan, que ja ha mogut fitxa. Allegri el considera ideal per liderar la seva defensa després de la sortida de Thiaw. El contracte del jugador al Barça acaba el juny de 2026.
El club italià ha presentat una oferta inicial de 18 milions fixos. La xifra inclou a més dos milions addicionals en variables, segons objectius. Tanmateix, al Camp Nou consideren que és insuficient per negociar. Christensen és vist com una peça massa important en l'esquema de Flick.
Prioritat absoluta en defensa
El Barça no vol debilitar-se més en la línia defensiva. Flick ja ho ha deixat clar: Christensen és intransferible almenys fins a l'estiu. La plantilla quedaria massa curta si acceptessin la proposta italiana al gener. Per això, el danès continuarà sent peça clau per a la temporada actual.
L'acord entre Flick i Deco demostra que la planificació és seriosa. No es busca improvisar, sinó avançar-se als problemes que puguin sorgir. Si el mercat ofereix una oportunitat real, el Barça actuarà amb rapidesa. El fitxatge d'un central pot convertir-se en el gran moviment de l'hivern.