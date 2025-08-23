Gerard Romero esclata pels 2 partits de sanció a Abel Bretones: 'La vida...'

La primera jornada de LaLiga va deixar diversos debats encesos i un dels més comentats ha estat el que envolta Abel Bretones. El lateral d'Osasuna va viure una de les jugades més polèmiques al Bernabéu, en un duel que va acabar amb victòria ajustada del Real Madrid. La seva expulsió per un suposat cop de colze a Gonzalo va generar un torrent de crítiques, ja que no existeixen imatges concloents que provin un impacte tan fort com per justificar la vermella directa.
Quan l'enfrontament entrava en la seva recta final, Bretones va ser expulsat després d'una càrrega al centre del camp. L'àrbitre va considerar que havia colpejat de manera violenta un rival, però la repetició televisiva no va aportar una prova clara. La indignació va créixer a l'entorn vermell perquè Osasuna va perdre qualsevol opció de reacció en un partit que ja estava molt costa amunt.
Amb l'acta arbitral publicada, el Comitè de Competició ha confirmat dos partits de sanció per al jugador. Es tracta del càstig mínim establert per la normativa quan s'assenyala una agressió amb vermella directa. Però molts consideren que la decisió és desproporcionada en no existir proves evidents del cop.
Dos partits de sanció i la indignació vermella
La resolució indica que Bretones va ser sancionat “per produir-se de manera violenta al marge del joc, no estant en possibilitat de disputar la pilota”. La redacció de l'acta no convenç Osasuna, que entén que el futbolista va ser castigat en excés per una acció confusa i sense proves determinants.
L'enuig no es va quedar només al club navarrès. A les xarxes socials, periodistes i aficionats van carregar contra la sanció. Gerard Romero va ser un dels més contundents en escriure: “La vidaaa segueix igual (o pitjor)”. És una clara al·lusió a la decisió presa pel Comitè de Competició després del polèmic enfrontament i al que ell entén com a favoritisme al Real Madrid.
La sanció de dos enfrontaments suposa un contratemps seriós per a Alessio Lisci, que perd un dels seus titulars a la banda esquerra. Osasuna haurà d'afrontar les pròximes dues jornades sense Abel Bretones, en un inici de temporada que ja ha deixat senyals preocupants pel que fa a resultats i rendiment.
El jugador, per la seva banda, tem que la sanció pesi encara més en un inici de curs on cada punt és vital. La decisió ha encès encara més el debat arbitral a Espanya, que ja s'anava escalfant després del penal assenyalat a favor del Real Madrid en el mateix partit. Entre això i el també polèmic partit del Barça, ha començat turbulenta aquesta nova edició de LaLiga. Així que, en part, raó no li falta a Gerard Romero: "la vida segueix igual".