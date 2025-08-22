El Reial Saragossa somia amb un jugador de l'Athletic: També hi ha un pla B

El Real Zaragoza afronta un final de mercat molt intens. La plantilla encara necessita un reforç clau a la medul·lar, especialment a la posició de pivot defensiu. Gabi Fernández ha insistit durant setmanes que aquesta peça és imprescindible. Txema Indias, director esportiu, ja ha definit dues rutes clares.
L'objectiu és incorporar un futbolista que asseguri equilibri i posicionalitat. L'equip compta amb jugadors creatius, però falta un perfil de contenció. Després de l'intent fallit per Paul Akouokou, s'han obert dos camins. Un amb més risc però de més impacte, i un altre més assequible.
Pla A: Unai Vencedor, qualitat i experiència a primera divisió
El pla A té nom i cognom: Unai Vencedor. El migcampista de l'Athletic Club no entra en els plans immediats d'Ernesto Valverde. Després de la seva cessió al Racing de Santander, busca destí per continuar progressant. Amb dos anys de contracte, la cessió sembla el més viable.
El jugador és considerat un descart dels lleons, tot i que la seva qualitat no ofereix dubtes. Tècnicament polit, amb bon desplaçament de pilota i experiència a primera. Per al Zaragoza seria un salt de qualitat notable al centre del camp. El problema és la competència.
La dificultat de l'operació amb l'Athletic
Segons mitjans bascos, Vencedor és l'únic descart pendent de sortida. Tanmateix, diversos clubs de LaLiga Hypermotion estan atents a la seva situació. Com més s'acosti el tancament de mercat, més opcions tindrà d'acceptar destins. El Zaragoza espera que el seu "caché" s'ajusti a la seva economia.
Indias sap que aconseguir la cessió de Vencedor enviaria un missatge potent. Seria convèncer un jugador amb experiència a l'elit. El pla A se centra, per tant, en la paciència i en l'atractiu esportiu del projecte aragonès. No serà fàcil, però és l'aposta principal.
Pla B: Mathis Lachuer, joventut i oportunitat de mercat
El pla B respon a un perfil diferent: Mathis Lachuer. El pivot francès, ex del Mirandés, està lliure després de finalitzar contracte. La seva situació el converteix en una ganga per a qualsevol club que necessiti reforçar la medul·lar. A més, coneix bé la categoria i va deixar bones sensacions la temporada passada.
El seu principal avantatge és que no requeriria inversió en traspàs. El Zaragoza només hauria d'assumir la seva fitxa, cosa que encaixa millor en l'ajustada economia del club. Tanmateix, no està sol a la subhasta. El Málaga CF també ha mostrat interès després de la lesió de Luismi Sánchez.
Dos camins diferents per a un mateix objectiu
La diferència entre ambdós plans és clara. Vencedor és experiència, jerarquia i l'opció més ambiciosa. La seva arribada elevaria el nivell competitiu de l'equip des del primer dia. En canvi, Lachuer representa l'opció econòmica, la joventut i l'aposta de futur. Dos perfils diferents, però igualment vàlids.
Txema Indias haurà de valorar quin camí és més realista en aquestes últimes jornades de mercat. La decisió dependrà del marge salarial, de la voluntat dels jugadors i de la competència existent. La prioritat és que l'equip no es quedi sense reforç.
El temps pressiona a la recta final del mercat
Els rivals es reforcen i cada jornada perduda és un cop. El pla A il·lusiona l'afició, però el pla B ofereix garanties si el primer fracassa. La clau serà no quedar-se de braços plegats. Amb la pressió de Gabi Fernández i la necessitat de resultats immediats, Txema Indias juga una partida d'escacs al mercat.