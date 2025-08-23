Gerard Romero estalla por los 2 partidos de sanción a Abel Bretones: 'La vida...'

La primera jornada de LaLiga dejó varios debates encendidos y uno de los más comentados ha sido el que rodea a Abel Bretones. El lateral de Osasuna vivió una de las jugadas más polémicas en el Bernabéu, en un duelo que acabó con victoria ajustada del Real Madrid. Su expulsión por un supuesto codazo a Gonzalo generó un torrente de críticas, ya que no existen imágenes concluyentes que prueben un impacto tan fuerte como para justificar la roja directa.

Cuando el encuentro entraba en su recta final, Bretones fue expulsado tras una carga en el centro del campo. El árbitro consideró que había golpeado de forma violenta a un rival, pero la repetición televisiva no aportó una prueba clara. La indignación creció en el entorno rojillo porque Osasuna perdió cualquier opción de reacción en un partido que ya estaba muy cuesta arriba.

Con el acta arbitral publicada, el Comité de Competición ha confirmado dos partidos de sanción para el jugador. Se trata del castigo mínimo establecido por la normativa cuando se señala una agresión con roja directa. Pero muchos consideran que la decisión es desproporcionada al no existir pruebas evidentes del golpe.

Dos partidos de sanción y la indignación rojilla

La resolución indica que Bretones fue sancionado “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón”. La redacción del acta no convence a Osasuna, que entiende que el futbolista fue castigado en exceso por una acción confusa y sin pruebas determinantes.

El enfado no se quedó solo en el club navarro. En redes sociales, periodistas y aficionados cargaron contra la sanción. Gerard Romero fue uno de los más contundentes al escribir: “La vidaaa sigue igual (o peor)”. Es una clara alusión a la decisión tomada por el Comité de Competición tras el polémico encuentro y a lo que él entiendo como favoritismo al Real Madrid.

La sanción de dos encuentros supone un contratiempo serio para Alessio Lisci, que pierde a uno de sus titulares en la banda izquierda. Osasuna tendrá que afrontar las próximas dos jornadas sin Abel Bretones, en un arranque de temporada que ya ha dejado señales preocupantes en cuanto a resultados y rendimiento.

El jugador, por su parte, teme que la sanción pese todavía más en un inicio de curso donde cada punto es vital. La decisión ha encendido todavía más el debate arbitral en España, que ya se venía calentando tras el penalti señalado a favor del Real Madrid en el mismo partido. Entre esto y el también polémico partido del Barça, ha comenzado turbulenta esta nueva edición de LaLiga. Así que, en parte, razón no le falta a Gerard Romero: "la vida sigue igual".