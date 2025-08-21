Novetats importants en el futur de Marc Casadó: Deco s'ho pensa

Al FC Barcelona s'obre un nou front en aquest mercat d'estiu. El cas de Marc Casadó, un dels jugadors del planter més prometedors dels últims anys, genera debat a la direcció esportiva. El migcampista, que no va jugar ni un sol minut en l'estrena de Lliga davant el Mallorca, sap que tindrà difícil trobar continuïtat aquesta temporada.
La situació de l'esportista de Sant Pere de Vilamajor no té res a veure amb la de fa un any. Aleshores, les lesions de Frenkie de Jong i Marc Bernal li van obrir la porta a la titularitat, i Flick va apostar per ell fins a consolidar-lo al doble pivot al costat de Pedri. El seu rendiment va convèncer i va arribar a convertir-se en peça clau a la primera volta.
Ara l'escenari ha canviat. De Jong i Pedri són fixes per a l'entrenador alemany, mentre que Gavi ja ha recuperat el seu millor nivell després de la lesió que el va frenar el curs passat. A més, Marc Bernal també és de tornada i és una de les grans apostes de futur del club. En aquest context, Marc Casadó parteix des del darrere i sap que la competència serà ferotge.
La postura del club i les condicions d'una possible sortida
Segons va revelar Santi Ovalle a la Cadena SER, el Barça acceptaria ofertes per Marc Casadó si el jugador demanés sortir. Això sí, Deco ha estat taxatiu en aquest aspecte: en cap cas es negociarà per menys de 30 milions d'euros. No és intenció del club desprendre's d'ell, però tampoc se li tancaran les portes si opta per buscar minuts en un altre destí.
Els equips interessats no van trigar a aparèixer. Wolves i West Ham, dos conjunts de la Premier League, ja han traslladat el seu interès, segons Matteo Moretto. També el Real Betis, que busca un reforç després de la sortida de Johnny Cardoso, segueix atent a la seva evolució. Fins i tot des d'Itàlia, el Como també hauria preguntat per la seva situació, tot i que en principi la seva proposta no convenç al Camp Nou.
La voluntat de l'esportista i el que ve al mercat
Marc Casadó, per ara, manté clara la seva postura: no vol marxar. El seu desig continua sent triomfar al Barça, on es va formar des de petit i amb qui té un fort vincle emocional. Al seu entorn transmeten tranquil·litat. Tanmateix, el temps juga en contra. A falta de menys de dues setmanes perquè es tanqui el mercat, la pressió dels clubs interessats podria augmentar.
A Anglaterra veuen en Casadó un perfil perfecte per a la intensitat de la Premier i al Betis consideren que la seva arribada encaixaria en el projecte de Pellegrini.
Decisió clau els pròxims dies
Tot apunta que els pròxims deu dies seran decisius per aclarir el futur del jugador del planter. Si accepta el repte de lluitar per minuts al Barça, seguirà sota les ordres de Flick, encara que amb menys protagonisme del que s'esperava. Si decideix sortir, tindrà ofertes de nivell i el club blaugrana ja li ha posat preu.