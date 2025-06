Betis i Getafe es disputen el fitxatge d’un jugador del Bayern de Munic

L'estiu de fitxatges en el futbol espanyol torna a posar el focus en els laterals esquerrans, una posició que sol determinar l'equilibri tàctic de molts equips de LaLiga. Després del tancament de temporada, diversos clubs han iniciat moviments per reforçar les seves bandes, i la lluita per fer-se amb talent jove procedent de grans clubs europeus s'ha convertit en una constant. Aquest escenari ha afavorit l'aparició de nous protagonistes a l'agenda d'equips històrics.

El Bayern de Munic, que afronta un nou estiu de molt moviment, està intentant tancar sortides i possibles cessions de joves promeses que busquen minuts i consolidació. El club alemany, un dels grans animadors del mercat europeu, podria veure com una de les seves joies formades a la pedrera del Barça posa rumb a Espanya de nou per rellançar la seva carrera.

Adam Aznou, una promesa amb passat blaugrana i futur per decidir

La figura del jove lateral esquerre internacional pel Marroc és al centre de les converses. Format a la pedrera blaugrana i consolidat en el futbol alemany, Adam Aznou ha anat guanyant experiència a base de cessions i minuts en diferents competicions. La darrera campanya la va viure al Real Valladolid, on va disputar més de 850 minuts a la segona volta, demostrant capacitat física i projecció ofensiva, tot i que sense participació directa en gols.

Aznou, que complirà 20 anys el 2025, encara té contracte fins al 2027 amb el Bayern de Munic, però no compta per al nou tècnic, Vincent Kompany. El lateral amb prou feines ha sumat minuts a la Bundesliga i, tot i que va arribar a debutar tant a la Champions League com al Mundial de Clubs, el club bavarès busca una solució que beneficiï totes les parts. L'internacional marroquí, amb la mirada posada a la pròxima Copa Àfrica, necessita continuïtat al camp per convèncer el seleccionador Walid Regragui i guanyar-se un lloc a la llista definitiva.

Betis i Getafe, destins ideals per a l'enlairament d'Aznou

La competència pels seus serveis se centra ara en dos clubs de LaLiga que busquen reforçar les seves plantilles amb joventut i projecció. Segons ha informat Footmercato, Betis i Getafe han estat els primers a preguntar formalment per la situació d'Aznou. L'interès bètic respon a la necessitat d'afegir alternatives en una banda esquerra en què Romain Perraud i Ricardo Rodríguez no tenen garantida la continuïtat, a l'espera de moviments com el possible retorn de Junior Firpo.

Per al tècnic Manuel Pellegrini, l'arribada d'un perfil com Aznou suposaria recuperar el model de lateral ofensiu que tan bons resultats li va donar amb Álex Moreno. La velocitat, l'u contra u i la capacitat per doblar l'extrem fan del marroquí un fitxatge que encaixaria al Benito Villamarín. D'altra banda, el Getafe, després de la sortida de Juan Bernat, només compta amb Diego Rico en aquesta demarcació. Bordalás veu en el jove futbolista una alenada d'aire fresc per a un equip acostumat a competir amb intensitat i pressió alta.

La decisió final sobre el futur d'Adam Aznou podria arribar els pròxims dies, ja que la pretemporada dels equips espanyols comença al juliol i tots dos tècnics desitgen tenir perfilada la plantilla al més aviat possible. El jugador ha deixat clar a la directiva alemanya el seu desig de sortir per sumar minuts a LaLiga, un campionat que coneix bé i on ha deixat bones sensacions després del seu pas pel Valladolid.