Joan Laporta mou fitxa: El brasiler de 17 anys que interessa al Barça

El Futbol Club Barcelona torna a mirar cap al Brasil. En aquesta ocasió, el club blaugrana és molt a prop de tancar un acord per un dels noms més prometedors del futbol sud-americà actual: un jove migcampista que, amb 17 anys, ja enlluerna a l'elit i porta el braçalet de capità de la seva selecció juvenil.

Brasil, fàbrica inesgotable d'estrelles

Durant les darreres dècades, Brasil ha estat un terreny fèrtil per als grans clubs europeus. Des de Romário i Ronaldo fins a Neymar i Vinícius, la pedrera brasilera ha estat bressol de jugadors que marquen època. El Barça ho sap molt bé. La seva història recent és plena de figures arribades del país sud-americà.

En un context en què els grans clubs lluiten per captar el talent abans que el seu preu es dispari, el Barça ha accelerat les converses per fer-se amb un dels migcampistes més cobejats de l'actualitat juvenil: un jugador que no només destaca per la seva qualitat tècnica, sinó també pel seu lideratge i maduresa tàctica.

Un fitxatge estratègic per al futur

La intenció del Barça no és només incorporar un talent precoç, sinó també consolidar una estratègia que altres grans com el Real Madrid han perfeccionat els darrers anys: fitxar promeses sud-americanes abans que el seu valor es multipliqui al mercat europeu.

| FC Barcelona, XCatalunya

El jove migcentre en qüestió ja ha disputat diversos partits com a titular a la Sèrie A brasilera, quelcom molt poc habitual per a jugadors menors d'edat. El seu desplegament físic, visió de joc i capacitat per dirigir els temps del partit l'han convertit en una de les revelacions del campionat.

La nova joia brasilera amb ADN Barça

En paraules d'un membre de la direcció esportiva culer, “és un jugador amb ànima de veterà i cames de juvenil”. El seu perfil encaixa perfectament amb la idea de joc que promou el club català des de la seva pedrera: bon peu, lectura de joc i una capacitat per trencar línies que el fa especialment perillós.

| Canva

A més, la seva participació com a capità de la selecció brasilera sub-17 al darrer Sud-americà —torneig que van acabar guanyant— ha reforçat encara més la seva imatge com a futur referent del futbol del seu país. No és casualitat que el seu nom hagi estat a les agendes de grans clubs europeus, però el Barça s'ha mogut ràpidament.

Una aposta que pot marcar època

L'operació encara no està tancada oficialment, però tot apunta que el club català és a un pas d'incorporar aquest jove prodigi. Si tot segueix el seu curs, el futbolista podria incorporar-se a la dinàmica del Barça Atlètic abans de fer el salt al primer equip, tot i que no es descarta que formi part de la pretemporada amb els de Hansi Flick.

La directiva blaugrana considera que, després d'anys d'ajustos econòmics, aquest tipus d'apostes poden ser la clau per tornar a construir un equip competitiu sense caure en grans dispendis. Amb el fair play financer encara condicionant moltes decisions, fitxar talent jove i modelar-lo a casa torna a ser una prioritat.

I ara sí, després de setmanes d'especulacions i moviments discrets, s'ha revelat el nom del jove futbolista que podria vestir-se de blaugrana ben aviat: Zé Lucas, migcampista de l'Sport Club do Recife, nascut el 2008 i considerat un dels diamants més brillants del futbol brasiler actual. El futur comença avui.