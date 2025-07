Gaspart habla de la polémica entre Barça y Athletic: 'Si quiere seguir esta guerra...'

Las tensiones entre clubes históricos suelen dejar huella en la liga española, sobre todo cuando un gran fichaje entra en juego. En las últimas semanas, el traspaso de una de las mayores promesas del fútbol nacional ha encendido un debate que va mucho más allá del césped. El cruce de declaraciones y la batalla institucional han llevado el caso Nico Williams a primera plana, con dos clubes centenarios defendiendo su postura ante los ojos de toda la afición.

Gaspart acusa a Jon Uriarte de avivar el conflicto entre aficiones

La intervención de Joan Gaspart en el programa "Sólo para culés" no ha pasado desapercibida. El expresidente azulgrana, con una amplia experiencia en negociaciones y rivalidades históricas, puso el foco en el papel de Jon Uriarte, actual presidente del Athletic Club. Para Gaspart, Uriarte ha sido el principal responsable de la escalada mediática: “La afición del Athletic está siguiendo el populismo del presidente. Es él quien ha echado gasolina y alcohol al fuego”.

Gaspart recordó la buena sintonía que tradicionalmente han mantenido ambos clubes. Insistió en que siempre ha sido posible negociar y llegar a acuerdos, citando como ejemplo su relación con el expresidente Pedro Aurtenetxe, quien sí estuvo dispuesto a sentarse y dialogar en el famoso fichaje de Zubizarreta. “Eso es lo bonito del fútbol”, afirmó, lamentando la falta de entendimiento en este episodio.

| YouTube: DAZN ES

El fichaje de Nico Williams y el papel de las cláusulas en la negociación

La disputa actual gira en torno a la posible salida de Nico Williams, un extremo de gran proyección al que el Barça pretende incorporar mediante el pago íntegro de su cláusula. Gaspart recalcó que el club catalán no está obligado a negociar, ya que la normativa permite que cualquier equipo interesado pueda hacerse con un futbolista si abona la cifra fijada.

“En este caso el Barça no tiene ni por qué negociar”, puntualizó el expresidente azulgrana, añadiendo que el enfado generado en el entorno del Athletic responde más a una estrategia populista que a una cuestión real de rivalidad. Gaspart se mostró convencido de que este asunto no logrará romper la tradicional relación de respeto entre vascos y catalanes: “No va a conseguir que entre los vascos y los catalanes tengamos las más mínimas diferencias por culpa de un gran jugador que es Nico Williams”.

Consciente de la magnitud mediática que ha adquirido la polémica, Gaspart adelantó su intención de acudir al próximo partido que el Barça dispute en San Mamés. “Hace quizá 30 años que no voy a Bilbao, pues iré al nuevo San Mamés”, explicó, mostrando su deseo de encontrarse con las peñas del Athletic y de rebajar la tensión entre ambas aficiones. El exmandatario espera convencer a los seguidores rojiblancos de que “no tienen ninguna razón de estar enfadados con nosotros”.

El mensaje final de Gaspart fue contundente: si el presidente del Athletic quiere continuar con la confrontación, es una cuestión personal, pero no representa el sentir de la mayoría de socios ni el espíritu de convivencia del fútbol español. Así lo proclamó: "Si el presidente quiere seguir en esta guerra, es su problema personal".