El FC Barcelona, en plena reestructuración de su plantilla para la temporada 2025-26, habría cerrado un acuerdo con el Manchester United para incorporar a un futbolista con velocidad, experiencia internacional y un potencial ofensivo indiscutible. El movimiento ha generado reacciones inmediatas en el entorno futbolístico europeo.

Gary Lineker, exjugador del Barça y último inglés en vestir de blaugrana, no ha tardado en pronunciarse. En una entrevista concedida al programa Què t’hi jugues de la Cadena SER, el que fuera goleador del Mundial de México 86 calificó el fichaje como una “gran decisión” por parte del club azulgrana.

Lineker culpa al United por su rendimiento reciente

Lineker fue claro a la hora de analizar el contexto de este fichaje. Para él, el bajo rendimiento reciente del jugador se debe al entorno complicado que ha vivido en Old Trafford: “El problema ha sido el Manchester United. Marcus no ha jugado mucho y el equipo no ha sabido aprovecharlo.

Es un gran jugador, muy rápido, peligroso con el balón en los pies y, además, buena persona”, declaró con tono amistoso pero firme. El exdelantero, que jugó tres temporadas en el Barça entre 1986 y 1989, añadió que ve a su compatriota como un refuerzo real para competir por un puesto en el once titular.

“Hoy en día se juegan tantos partidos que se necesitan más de once titulares. Marcus puede jugar como extremo o delantero centro, pero su mejor versión se ve cuando actúa por la banda izquierda”, explicó.

Un nuevo perfil para el ataque culé

El fichaje llega en un momento en el que el Barcelona busca ampliar su repertorio ofensivo. Aunque cuenta con un tridente titular de primer nivel —formado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski—, la necesidad de rotaciones, fondo de armario y perfiles complementarios ha llevado a la dirección a explorar nuevos mercados.

Hansi Flick ha dejado claro que busca dinamismo, verticalidad y jugadores capaces de romper líneas en el uno contra uno. En ese contexto, el futbolista inglés encaja como anillo al dedo. Su capacidad para alternar posiciones y velocidad lo convierten en una pieza valiosa para un sistema de presión alta y transiciones rápidas.

Expectativas y presión mediática

El nuevo fichaje no llega solo con elogios. También aterriza en el Camp Nou con el peso de ser el primer jugador inglés en vestir la camiseta blaugrana desde la marcha del propio Lineker. Una comparación inevitable, que el exfutbolista afrontó: “No es fácil llegar al Barça, pero si alguien tiene el carácter para triunfar aquí, es él”, aseguró.

Además, Lineker no escatimó en elogios hacia Lamine Yamal, a quien calificó como “el siguiente después de Maradona y Messi”. Una declaración que da una idea del ambiente de expectativas que rodea al club en este momento de renovación profunda.

La confirmación que todos esperaban

La operación entre Barcelona y Manchester United incluiría una transferencia directa, con cifras aún no confirmadas públicamente pero que, según fuentes inglesas, rondarían los 55 millones de euros más variables. Solo faltarían los exámenes médicos y la firma del contrato para que el fichaje se haga oficial.

Se trata de un movimiento de impacto, que une a dos históricos del fútbol europeo en una transacción que, además de reforzar al Barça, abre una nueva etapa para un jugador que necesitaba cambiar de aires. El protagonista de esta historia, al fin revelado, es Marcus Rashford.