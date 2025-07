Gaizka Garitano quiere a un ex del Sevilla para el Cádiz

El verano en Cádiz no está siendo como los anteriores. Esta vez, la afición nota un aire de renovación y ambición que no se veía desde hace años. El club andaluz quiere pasar página tras un año repleto de altibajos y, para ello, la directiva ha apostado por un mercado de fichajes ambicioso y orientado a la experiencia en LaLiga. Entre los nombres que más ilusionan, hay uno que genera una expectación especial entre los seguidores gaditanos.

Mientras la pretemporada ya ha arrancado con una victoria y una derrotada, ambas abultadas, la dirección deportiva trabaja para ofrecerle a Gaizka Garitano un plantel a la altura de los retos del próximo curso. El objetivo es claro: construir un ataque con gol y experiencia, capaz de alejar fantasmas pasados y devolver la ilusión a la grada del Nuevo Mirandilla. Y, por supuesto, retornar cuanto antes a la élite.

El Cádiz acelera por Lucas Ocampos: interés también desde Oviedo y River Plate

En las últimas horas, el nombre de Lucas Ocampos ha vuelto a cobrar fuerza como posible refuerzo estrella para el Cádiz CF. El extremo argentino, que milita actualmente en Rayados de Monterrey, se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado tras su reciente participación en el Mundial de Clubes. Ocampos, con pasado en el Sevilla FC, maneja diferentes ofertas y su futuro es uno de los culebrones del verano.

Según medios mexicanos y la prensa gaditana, la propuesta del Cádiz se suma a las de otros clubes importantes como el Real Oviedo y el propio River Plate, donde el jugador se formó. Sin embargo, el gran obstáculo de la operación reside en la alta inversión que hizo Monterrey por el futbolista. El club mexicano espera recuperar parte de ese desembolso, algo que dificulta la llegada del argentino a España, aunque no la imposibilita.

La apuesta de Garitano por reforzar el ataque con experiencia y calidad es evidente. Tras la llegada de Suso y el fichaje de García Pascual, el entrenador vizcaíno ve en Ocampos el perfil ideal para completar una línea ofensiva con talento, desborde y mucha conexión sevillista. La operación, eso sí, no será sencilla y dependerá de la voluntad del jugador y de los movimientos que se produzcan en las próximas semanas. Y habiendo equipos de Primera interesados...

Un ataque con aroma sevillista y altas expectativas en Cádiz

En caso de concretarse el fichaje, el Cádiz podría presumir de una de las bandas más reconocibles y peligrosas del fútbol español, al menos de Segunda, con Suso y Ocampos compartiendo protagonismo, tal y como hicieron en su etapa en el Sevilla FC. A ellos se sumaría García Pascual, otra apuesta por la cantera hispalense que ya ha dejado buenas sensaciones en el primer amistoso del verano.

El estreno del Cádiz en la pretemporada no pudo ser más prometedor. El equipo dirigido por Garitano goleó al Barbate CF (0-5) con un once plagado de juventud y nuevos fichajes. Precisamente, García Pascual fue uno de los grandes protagonistas, abriendo el marcador tras una jugada iniciada por Suso, demostrando que la química entre ex sevillistas puede ser un factor diferencial para el club amarillo.

Eso sí, en el segundo partido se han visto abrumados por el Uniao de Leiria tras caer por un contundente 1-5. Chris Ramos ha sido el autor del único tanto andaluz. Los de Gaizka Garitano se medirán en los próximos días a Las Palmas y a Granada.