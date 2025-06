Cadis, UD Las Palmas i Màlaga volen un ex del Sevilla

Amb l'arribada de l'estiu, l'activitat als despatxos dels equips de LaLiga Hypermotion s'intensifica. Mentre alguns clubs intenten consolidar projectes que els permetin lluitar per l'ascens, d'altres busquen una reconstrucció que il·lusioni els seus aficionats després d'un any complicat.

El Cádiz CF afronta una temporada clau després d'una dura campanya a la divisió de plata. El club groc sap que necessita donar un cop d'efecte si vol tornar com més aviat millor a Primera Divisió. Per això, la direcció esportiva treballa per dotar l'equip de noves peces, especialment a les bandes, una demarcació on han patit mancances i en la qual busquen recanvis de garanties després de la sortida de futbolistes com Brian Ocampo.

Per la seva banda, la UD Las Palmas ha tornat a la segona categoria amb la necessitat de renovar la seva plantilla després de perdre referents com Alberto Moleiro, recentment traspassat al Villarreal. El club illenc, conscient de la dificultat de la categoria, explora opcions ofensives que aportin desequilibri i polivalència, qualitats imprescindibles per al seu estil de joc combinatiu.

| SNS

El Málaga CF, després d'anys d'alts i baixos i un vestidor que se sotmetrà a una autèntica revolució, pretén reforçar-se amb futbolistes capaços de marcar diferències a la divisió de plata. El club de La Rosaleda aposta per joventut i talent, en línia amb la recent arribada de jugadors prometedors i amb fam de triomfs. I amb el somni de l'ascens sempre a l'horitzó.

Musa Drammeh: un perfil en auge per a l'atac

Segons ha informat Ángel García, un dels noms que ha irromput amb força en aquest mercat és Musa Drammeh, extrem de 23 anys nascut a Mataró i actualment al Heart of Midlothian escocès. Format al planter del Sevilla FC, Drammeh va fer els seus primers passos professionals al filial andalús, on va acumular 63 partits i 11 gols, sent clau en el títol de Segona Federació a la temporada 2023-2024.

Després d'aquesta etapa, Drammeh va marxar a la lliga escocesa, on aquesta campanya ha disputat 24 partits oficials, anotant 3 gols i repartint 2 assistències. La seva progressió al futbol britànic ha despertat l'interès de diversos equips espanyols, que veuen en ell un jugador capaç d'actuar a ambdós costats i fins i tot com a davanter, quelcom especialment valorat per entrenadors que busquen solucions versàtils en atac.

El seu contracte amb el Hearts s'estén fins al 2027, fet que converteix qualsevol moviment en una operació complexa i, segurament, costosa. No obstant això, la seva experiència internacional i el marge de creixement que ofereix el fan un perfil molt atractiu per als projectes esportius de Cádiz, Las Palmas i Málaga.