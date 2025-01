Futur incert per al Manchester City de Pep Guardiola, les possibles conseqüències

En l'última dècada, el Manchester City ha estat un dels millors equips del món, per no dir el millor. Tant a la Champions League com a la Premier League, el conjunt “skyblue” ha partit com a principal favorit i ha obligat els seus competidors a fregar la perfecció si volien guanyar algun dels dos títols. Això sí, tots aquests èxits podrien quedar tacats per un suposat incompliment del Fair Play Financer. El 16 de setembre d'aquest any va començar el tan esperat judici contra el Manchester City.

El club skyblue està acusat de 115 infraccions per haver incomplert el fair play financer de la Premier League. La gran majoria d'aquests càrrecs van succeir entre el 2009 i el 2018. Els “citizen” sempre han mantingut la seva innocència i, de fet, expliquen que la publicació de “Der Spiegel” per la qual va començar aquesta investigació va ser fruit d'un "hackeig” il·legal i que es van treure fora de context alguns correus de l'equip.

| YouTube

El judici ha durat un total de 10 setmanes i els càrrecs pels quals s'ha jutjat el Manchester City són els següents:

54 per no donar informació precisa dels seus comptes, suposadament, inflant amb patrocinis procedents d'Abu Dabi. 14 més per no donar informació precisa sobre pagaments a entrenadors i jugadors. 7 per trencar les regles del Fair Play Financer. 35 per no col·laborar amb la investigació de la Premier League. Aquests càrrecs són del 2018 fins al 2023.

Tot i que a tot arreu apareix que són 115 infraccions, realment són 130. Això es deu al fet que la Premier League va tenir una confusió a l'hora de llistar els càrrecs en la primera comunicació que van fer. Tot i que el judici ha durat 10 setmanes, s'espera que la Comissió independent que ha jutjat el conjunt skyblue doni a conèixer la seva resolució a finals de gener del 2025, segons The Times. Llavors, el Manchester City tindrà temps per apel·lar. El que sí que sembla segur és que a finals d'aquesta temporada sabrem realment quin serà el futur del Manchester City. Des d'Anglaterra se'l denomina el judici del segle.

| Twitter, XCatalunya

Possibles conseqüències

Haurem d'estar pendents de quin és el veredicte final. Si finalment el Manchester City és declarat culpable, la sanció podria ser econòmica, una deducció de punts o fins i tot el descens de categoria. En cas que succeeixi aquesta segona opció, quins jugadors decidiran quedar-se i quins decidiran fer les maletes per continuar a l'elit del futbol.

Durant els anys que Pep Guardiola ha estat a la banqueta del Manchester City, el conjunt skyblue ha guanyat 18 títols, entre els quals destaquen 6 Premier League i 1 Champions League (la primera de la història del club). També serà important veure què succeeix si els citizens guanyen el judici, atès que la Premier League podria quedar molt debilitada. A més, ha estat un judici que ha tingut un cost molt elevat.