Fins al 2028: El Cádiz li dona un jugador a Gaizka Garitano

El Cádiz Club de Fútbol continua immers en una intensa planificació de mercat. La direcció esportiva, amb el vistiplau de Gaizka Garitano, vol reforçar de manera immediata l'equip que lluita per abandonar la zona baixa de la Lliga Hypermotion, on figura en la 18a posició amb 23 punts. I la primera incorporació oficial arriba des de Primera RFEF: Iker Recio, defensa de 23 anys procedent de l'Antequera CF, que signa amb els grocs fins al juny de 2028.

El fitxatge d'Iker Recio suposa un pas important per al Cádiz, que buscava un jugador capaç d'actuar tant de central com de lateral esquerre. Amb 1,84 m d'alçada, Recio encaixa en el perfil de futbolista que Gaizka Garitano aprecia: físic, contundent i amb capacitat d'adaptació a diferents sistemes. La seva versatilitat defensiva l'ajudarà a competir per un lloc en l'onze, en el qual podria acompanyar titulars com Jorge Meré o Lucas Torró (reconvertit a l'eix de la defensa per necessitat) i fins i tot cobrir el carril esquerre en cas d'urgència.

El futbolista, que ha militat en clubs com Rayo Vallecano (categories inferiors), Alcorcón o Nàstic de Tarragona, va fer el salt a l'Antequera CF l'estiu passat. Amb els malaguenys va disputar 11 partits en el Grup 2 de Primera Federació, aportant 1 gol i rebent 3 grogues. Segons les dades de Transfermarkt, havia assolit un valor de mercat de 200.000 euros, sent el seu traspàs al Cádiz la primera venda d'importància per al conjunt antequerà, que liderava el grup de Primera RFEF per davant del filial del Real Betis quan es va consumar l'operació.

Una operació ràpida i sense secrets

El Cádiz portava dies treballant en l'arribada de Recio, conscient de la necessitat de reforçar una defensa en la qual la polivalència es presenta clau per afrontar la segona meitat de la temporada. La sortida d'alguns jugadors del planter i la situació de diversos jugadors amb poc protagonisme com Iván Alejo, que encamina el seu futur a l'Apoel xipriota, han ofert una mica de marge salarial a l'entitat gaditana, presidida per Manuel Vizcaíno.

El conjunt groc no va trigar a tancar l'acord amb l'Antequera i el mateix jugador, fent-se oficial aquest dilluns. Recio s'incorporarà de manera immediata als entrenaments del primer equip, amb una sessió programada a les 16:00 hores a la Ciutat Esportiva de El Rosal, on Garitano espera comptar com més aviat millor amb el reforç per iniciar la seva adaptació.

| Cádiz CF

Agafar aire a la Lliga Hypermotion

Amb la Copa del Rei ja descartada —el Cádiz va ser eliminat per l'Eldense en la segona ronda—, la prioritat absoluta passa per fugir de la zona de perill a la taula. L'equip de Gaizka Garitano, que encara no coneix la derrota des de la seva arribada a la banqueta, afronta la segona volta amb l'objectiu de sumar punts suficients per no consumar un segon descens consecutiu. El tècnic basc ha demostrat la seva capacitat per gestionar situacions crítiques en altres clubs, i confia que les noves incorporacions, com la de Recio, aportin solidesa.

D'altra banda, el club no s'aturarà aquí. També es parla de possibles sortides com la de José Antonio de la Rosa, amb pretendents en filials de primer nivell (Celta, Barça, Real Madrid), i de negociacions que podrien apuntalar altres línies més debilitades, especialment l'ofensiva.

Iker Recio, per ara, arriba amb il·lusió i la determinació de guanyar-se un lloc a la defensa groga. El compromís fins a 2028 és una prova de la confiança que el Cádiz diposita en ell, esperant que sigui un dels fonaments per a la reconstrucció d'un equip que aspira a deixar l'infern de la part baixa i assentar-se en posicions més còmodes de la Lliga Hypermotion.