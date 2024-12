Emotiu missatge de Jordi Basté a Pep Guardiola després de les darreres ensopegades

El tècnic de Santpedor està al moment més complicat, almenys a nivell esportiu, de tota la seva trajectòria esportiva. Sí, tota, incloent-hi tant la faceta d'entrenador com la de jugador. I és que tot i que ara ja ha aconseguit trencar la ombrívola ratxa que l'afanyava, fa tot just una setmana comptàvem que el Manchester City acumulava set partits consecutius sense guanyar. Aquest rècord negatiu, insòlit en ell des que va debutar com a futbolista professional, es va aconseguir quan els cityzen van caure derrotats a Anfield.

La següent jornada, però, ja van aconseguir treure's un pes de sobre i superar amb escreix una de les revelacions del curs a la Premier League, el Nottingham Forest. Tot i això, en l'últim xoc, el del cap de setmana passat, els skyblues van tornar a deixar escapar punts. Aquesta vegada, el Selhurts Park davant d'un equip, el Crystal Palace, que està submergit a la batalla per no baixar. Amb tot, el Manchester City s'ubica actualment a la quarta plaça de la lliga anglesa, a vuit punts del líder, el Liverpool, encara que amb un partit més.

Més enllà dels resultats, és evident que no està sent una època gens senzilla per a Pep Guardiola. El vam veure fa res sortir a roda de premsa després d'un partit amb esgarrapades per tota la cara, a Anfield va respondre als atacs de la grada i fa uns dies es va encarar amb un aficionat al mig del carrer. Són esdeveniments totalment insospitats en un ésser que desprèn tanta pau i tranquil·litat com el bo de Pep.

Qui té un amic té un tresor

I és en aquests mals moments quan apareixen els millors amics per fer-nos un cable, posant l'espatlla, fent-nos una abraçada o simplement dedicant-nos unes paraules. Aquesta darrera és l'estratègia que ha elegit el periodista Jordi Basté, gran col·lega de Pep Guardiola. El comunicador ha compartit una imatge del tècnic a les seves xarxes socials i ha inclòs un missatge destinat al Pep.

| YouTube

"Això és molt llarg i pitjor les ha passat. O sigui que paciència, que queda molta temporada. A la vida no sempre es pot guanyar però aquest pesat no s'aturarà i continuarà amb l'intent. Per tant, ànims, calma i ja veurem com acaba. Ah! I segueix sent el millor a les verdes, a les madures i a les podrides", proclamava.

L'amistat entre aquests dos personatges públics s'allarga des de ja fa uns quants anys. Estan constantment en contacte i de tant en tant Jordi Basté viatja a Manchester per visitar el bon amic Pep. Són habituals els meetings entre tots dos, tal com ha anat exposant al llarg dels anys el periodista a les seves xarxes socials.