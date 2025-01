Futuro incierto para el Manchester City de Pep Guardiola, las posibles consecuencias

En la última década, el Manchester City ha sido uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor. Tanto en la Champions League como la Premier League, el conjunto “skyblue” ha partido como principal favorito y ha obligado sus competidores a frotar la perfección si querían ganar alguno de los dos títulos. Eso sí, todos estos éxitos podrían quedar manchados por un supuesto incumplimiento del Fair Play Financiero. El 16 de septiembre de este año empezó el esperadísimo juicio contra el Manchester City.

El club skyblue está acusado de 115 infracciones por haber incumplido lo fair play financiero de la Premier League. La gran mayoría de estos cargos sucedieron entre el 2009 y el 2018. Los “citizen” siempre han mantenido su inocencia y, de hecho, explican que la publicación de “Der Spiegel” por la cual empezó esta investigación fueron fruto de un "hackeig” ilegal y que se sacaron fuera de contexto algunos correos del equipo.

El juicio ha durado un total de 10 semanas y los cargos por los cuales se ha juzgado en el Manchester City son los siguientes:

54 por no dar información precisa de sus cuentas, supuestamente, hinchando con patrocinios procedentes de Abu Dabi. 14 más por no dar información precisa sobre pagos a entrenadores y jugadores. 7 por romper las reglas del Fair Play Financiero. 35 por no colaborar con la investigación de la Premier League. Estos cargos son del 2018 hasta el 2023.

A pesar de que en todas partes aparece que son 115 infracciones, realmente son 130. Esto se debe al hecho que la Premier League tuvo una confusión en la hora de listar los cargos en la primera comunicación que hicieron. A pesar de que el juicio ha durado 10 semanas, se espera que la Comisión independiente que ha juzgado el conjunto skyblue dé a conocer su resolución a finales de enero del 2025, según The Times. Entonces, el Manchester City tendrá tiempo para apelar. El que sí que parece seguro es que a finales de esta temporada sabremos realmente cuál será el futuro del Manchester City. Desde Inglaterra se lo denomina el juicio del siglo.

Posibles consecuencias

Tendremos que estar pendientes de cuál es el veredicto final. Si finalmente el Manchester City es declarado culpable, la sanción podría ser económica, una deducción de puntos o incluso el descenso de categoría. En caso de que suceda esta segunda opción, qué jugadores decidirán quedarse y qué decidirán hacer las maletas para continuar a la élite del fútbol.

Durante los años que Pep Guardiola ha estado al banquillo del Manchester City, el conjunto skyblue ha ganado 18 títulos, entre los cuales destacan 6 Premier League y 1 Champions League (la primera de la historia del club). También será importante ver qué sucede si los citizens ganan el juicio, dado que la Premier League podría quedar muy debilitada. Además, ha sido un juicio que ha tenido un coste muy elevado.