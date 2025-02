El català protagonista a la Super Bowl

per Iker Silvosa

L'última edició de la Super Bowl va tornar a demostrar per què és considerada l'espectacle esportiu més gran a escala mundial; sobretot a Nord-amèrica. El partit, disputat a la matinada de diumenge a dilluns segons l'horari peninsular, no només va atraure l'atenció dels aficionats al futbol americà, sinó que va oferir un show incomparable. Entre la retransmissió de l'encontre, l'actuació musical i l'espectacularitat dels anuncis, cada minut d'emissió es va convertir en una oportunitat de negoci i de pur entreteniment.

Amb aquest context, el duel entre els Philadelphia Eagles i els Kansas City Chiefs es va convertir en una cita ineludible. Els Eagles es van mostrar intratables i van aconseguir una contundent victòria (40-22) que molts no esperaven amb tanta facilitat. Més enllà de l'esportiu, la indústria de la publicitat va posar tota la carn a la graella: cada pausa publicitària es va traduir en l'espai televisiu més car del planeta, amb tarifes que oscil·len entre els 7 i 8 milions de dòlars per 30 segons d'emissió.

La veritable sorpresa per a l'audiència catalana va arribar en el previ al partit i en alguns talls al llarg de la transmissió. Va ser llavors quan va aparèixer un nom que pocs esperarien veure associat a la Super Bowl: Àlex Palou, el tricampió de la IndyCar. Per a molts, va ser un moment d'orgull, ja que no és habitual trobar un esportista del nostre país en un escenari de tanta magnitud publicitària.

Això va ocórrer perquè la cadena FOX, qui també retransmetia la Super Bowl, va aprofitar l'enorme audiència per promocionar els nous drets de la IndyCar que ha adquirit per als Estats Units. Van emetre tres anuncis amb els pilots més representatius del campionat (també Josef Newgarden i Patricio O’Ward). El del català es va mostrar a l'audiència en la prèvia del partit; cal recordar que aquest esdeveniment esportiu és habitualment el més vist de l'any als Estats Units.

Ídol absolut a la IndyCar

Palou, nascut a Sant Antoni de Vilamajor (Catalunya), va començar la seva trajectòria competint en karting, i des de molt jove va destacar per les seves habilitats al volant. La seva determinació i talent li van obrir camí en diferents certàmens internacionals fins a aterrar a la IndyCar, on no va trigar a cridar l'atenció. Amb només quatre temporades a la categoria, ja suma tres títols, una fita que molts triguen tota una carrera a aconseguir i que li ha valgut el respecte i l'admiració de l'afició nord-americana.

En l'spot emès per FOX, es posa de relleu el seu esperit competitiu i s'incideix en l'assignatura pendent que encara persegueix: guanyar les 500 Milles d'Indianapolis. Sota la veu en off, es fa referència a l'ambició de Palou i a la frustració dels rivals, que en les curses “només poden veure-li el traser”. Un gest que demostra quant ha calat la seva figura en el públic americà.