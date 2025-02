El missatge definitiu de Hansi Flick a Ansu Fati

El FC Barcelona afronta avui un repte transcendental en els quarts de final de la Copa del Rei davant el València. El partit es disputarà a Mestalla i suposa una oportunitat d'or per afiançar el projecte de Hansi Flick a la banqueta culé. No obstant això, la llista de convocats ha generat un gran debat entre l'afició.

El gran absent de la nit és, de nou, Ansu Fati, qui des de fa temps sembla haver caigut en desgràcia en els plans de l'entrenador alemany. La seva última aparició amb la samarreta blaugrana va ser el passat 4 de gener, en els setzens d'aquest mateix torneig davant el Barbastre, quan va participar tan sols 28 minuts. Des de llavors, ha estat testimoni dels partits des de la graderia o la banqueta, acumulant una ratxa de vuit enfrontaments consecutius sense disputar ni un sol minut.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

La situació no ha millorat després del tancament del mercat d'hivern. L'atacant canterà va optar per romandre en la disciplina culé per lluitar per un lloc i canviar l'opinió de Hansi Flick. No obstant això, en la convocatòria oficial per visitar el València, el seu nom no figura, completant així nou enfrontaments seguits sense participar.

El fet crida especialment l'atenció perquè en alguns compromisos sí que va ser citat, però no va arribar a saltar a la gespa ni un minut. Així va ocórrer davant València i Alabès en Lliga, on va romandre a la banqueta sense rebre la confiança del cos tècnic. Fins i tot a la Champions League, amb duels transcendents davant Benfica i Atalanta, tampoc va tenir l'oportunitat de demostrar el seu valor.

Aquest és un contrast dolorós per a un jugador que, fins fa poc, era vist com el gran hereu de l'ofensiva blaugrana. De fet, comptant l'enfrontament d'avui, Ansu ha tingut presència sobre el verd en tan sols 1 dels últims 17 compromisos oficials del Barça. El missatge de Hansi Flick no pot ser més clar: la competència és ferotge i no hi haurà minuts regalats a qui no compleixi amb les seves expectatives.

La convocatòria de Flick per a Mestalla

Mentrestant, la llista d'elegits inclou noms com Cubarsí, Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín, M. Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo (recentment recuperat de lesió), Frenkie de Jong, Koundé, Eric, Szczęsny, Kochen, H. Fort i Gerard Martín. Gavi s'ha quedat fora per precaució mèdica, seguint els protocols després d'haver patit un traumatisme.

Per al cos tècnic, la consigna és centrar tots els esforços en eliminar el València i segellar el pas a semifinals de la Copa del Rei. En aquest moment crucial, Flick prioritza el rendiment immediat i la cohesió del vestidor, enviant un avís contundent a qualsevol que no encaixi en els seus plans. L'absència d'Ansu Fati és, per tant, un símptoma inequívoc que l'entrenador alemany ha pres una postura ferma... i que, si el canterà vol revertir aquesta situació, haurà de remar molt fort per retrobar el seu lloc en l'onze.