Contundent reacció d'Osasuna en saber que a l'Athletic li interessa 1 jugador seu

El mercat de fitxatges d'hivern acaba de baixar el teló, però els equips de LaLiga no deixen de planificar el futur. Amb la vista posada en la temporada 2025/26, diverses direccions esportives treballen ja per incorporar els futbolistes que consideren essencials per reforçar les seves plantilles.

En aquest context, un dels noms que ha irromput amb força és el de Jesús Areso. Lateral dret d'Osasuna que ha despertat l'interès de diversos clubs espanyols, inclòs l'Athletic Club.

Rejovenir la plantilla

La recerca d'un nou carriler per part del conjunt bilbaí es explica per la veterania de jugadors com Óscar de Marcos i Iñigo Lekue. I, a més, pel rendiment que no ha acabat de quallar en Andoni Gorosabel. L'Athletic pretén apuntalar aquesta posició amb un futbolista en plenitud de condicions físiques i futbolístiques.

| LaLiga

I Jesús Areso, amb 26 anys, presenta el perfil idoni després de consolidar-se com un dels millors laterals drets de LaLiga. Els seus 24 partits i gairebé 2.000 minuts disputats aquesta temporada amb Osasuna avalen la consistència del seu joc. A això s'hi sumen les seves dues assistències, un bagatge que no ha passat desapercebut a San Mamés.

L'Athletic ha iniciat els primers contactes per sondejar la possibilitat de fitxar-lo, però la reacció d'Osasuna no ha pogut ser més contundent. Des de la directiva rojilla han deixat clar que no es plantegen cap venda per sota de la clàusula de rescissió, la qual ascendeix a 12 milions d'euros. Aquesta xifra, avançada pel diari El Correo, marca la posició de força d'Osasuna: qui vulgui fer-se amb els serveis del lateral haurà d'abonar aquesta quantitat.

L'entitat navarresa treballa també en la renovació del futbolista, que té contracte fins al 30 de juny de 2026. Si bé a priori no existeix urgència, Osasuna no vol deixar que arribi l'estiu amb el jugador a la "zona de risc". Seria l'escenari perfecte perquè un pretendent, com l'Athletic, aprofités la proximitat del final de contracte per negociar un preu més baix.

Per la seva banda, Jesús Areso ha manifestat en diverses ocasions que es troba còmode a Osasuna. Fa uns dies, en declaracions a Radio Osasuna, va comentar: "Jo em centro en l'esportiu. Estic content aquí".

No obstant això, el seu destacat rendiment no ha passat desapercebut a nivell nacional. I fins i tot es parla d'altres conjunts interessats, com el Girona, que ja va intentar el seu fitxatge a l'estiu de 2024 sense èxit.

L'Osasuna no dona el braç a tòrcer

La postura inamovible d'Osasuna es sosté sobre el convenciment que Areso seguirà sent un element clau en l'onze de Vicente Moreno. La seva polivalència, capacitat defensiva i projecció ofensiva han resultat determinants per al bon funcionament de l'equip rojillo.

Que es manté ferm en la seva idea de retenir els seus millors actius. En cas que l'Athletic (o un altre club) vulgui fer-se amb els serveis del lateral dret, haurà de preparar una oferta difícil de rebutjar.

| Twitter

El futur de Jesús Areso, per tant, promet convertir-se en un dels focus d'atenció durant el pròxim mercat d'estiu. L'afició rojilla espera seguir gaudint del seu nivell a El Sadar, mentre que a San Mamés continuen valorant la viabilitat d'emprendre el traspàs.

De moment, la pilota és a la teulada de l'Athletic. La contundent reacció d'Osasuna ha deixat clar que només donaran el braç a tòrcer davant una xifra que arribi als 12 milions d'euros.