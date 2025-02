Los futbolistas del Barça señalados por Hansi Flick para irse en verano

El FC Barcelona se encamina hacia un verano repleto de movimientos en su plantilla. El entrenador, Hansi Flick, no ha dudado en dar un paso al frente y definir cuáles son los jugadores con los que no cuenta para el próximo curso.

Esta hoja de ruta pretende liberar masa salarial, equilibrar todas las cuentas y, sobre todo, allanar el camino a fichajes de primer nivel que fortalezcan la columna vertebral del equipo.

Los futbolistas señalados

Uno de los primeros nombres en la lista de Flick es el de Andreas Christensen. El danés llegó al Barça con la vitola de ser un defensa sólido y con experiencia en el Chelsea, pero la realidad no ha acompañado a las expectativas. Aquejado de continuas lesiones, se ha perdido prácticamente toda la temporada, y no ha llegado a debutar bajo las órdenes del técnico alemán.

| FCB

La paciencia en el cuerpo técnico se ha agotado, sobre todo porque el zaguero ostenta un salario alto y un buen cartel en la Premier. Manchester United y Newcastle han mostrado interés por él en el pasado, y desde el club ven en su traspaso una oportunidad para hacer caja.

Otro caso que parece resuelto es el de Ansu Fati. Tras regresar de su cesión en el Brighton, el canterano no ha logrado adaptarse a Flick. Se esperaba que Fati pudiera recobrar la confianza y el nivel que exhibió antes de sus lesiones, pero lo cierto es que apenas ha contado con minutos esta vigente temporada.

El Barça, consciente de la caída de su valor de mercado, estudia opciones para venderlo o cederlo con opción de compra. Diferentes clubes de la Premier League permanecen atentos a la evolución de su situación contractual y deportiva.

Una renovación en la portería y otros ejes

En la portería también se avecinan cambios. Iñaki Peña no ha conseguido ganarse la confianza de Flick, que no ve en él al relevo ideal de Ter Stegen. Pese a contar con algunas oportunidades, sus actuaciones no han convencido al técnico.

| FCB

Por lo que la entidad blaugrana ya rastrea el mercado en busca de un nuevo guardameta. El joven alicantino, con contrato en vigor, deberá buscar un destino que le ofrezca la continuidad necesaria para progresar.

Además de estos tres casos, el Barça maneja otros posibles descartes. Jugadores como Ferran Torres, Pablo Torre o Eric García están en el aire. Pendientes de si llegan propuestas interesantes que permitan al club sanear sus cuentas y, al mismo tiempo, financiar la llegada de refuerzos de primer nivel.

Flick pretende una plantilla hecha a su medida, con futbolistas que cumplan a rajatabla sus indicaciones tácticas y muestren un compromiso pleno con el proyecto.

Desde la directiva, encabezada por Joan Laporta y Deco, ya se trabaja para allanar la salida de los futbolistas señalados por el entrenador. El objetivo es claro: realizar una “limpia” que deje espacio a los fichajes prioritarios.

Cumpliendo con las exigencias de Flick y cumpliendo también con las restricciones económicas que pesan sobre el club. Con los focos puestos en el próximo mercado de verano, el FC Barcelona afronta una auténtica revolución en su vestuario. Buscando la solidez necesaria para recuperar el brillo perdido en las últimas temporadas.