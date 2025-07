La futbolista de 17 anys que podria ser la sorpresa del Barça Femení

per Iker Silvosa

A la ciutat esportiva Joan Gamper, cada estiu és una oportunitat perquè les promeses més joves demostrin si estan preparades per al següent nivell. Mentre el primer equip femení del Barça afina la seva posada a punt de cara a una nova temporada exigent, una futbolista de només 17 anys ha començat a cridar l'atenció amb força. El seu nom encara no apareix a les samarretes dels aficionats ni als rànquings de favorites, però el seu talent ja està generant soroll entre tècnics i seguidors.

Nascuda a Llinars del Vallès, Clara Serrajordi ha estat una de les grans protagonistes del recent Campionat d'Europa Sub-19. La centrecampista catalana s'ha consolidat com una peça indispensable per a la selecció espanyola al torneig. A la gran final davant França, va deixar la seva empremta amb un gol i dues assistències que van ser decisives per conquerir el títol continental.

El seu nivell no només va ser visible a la final: Serrajordi va ser inclosa a l'onze ideal del campionat, un reconeixement que anys enrere també va rebre Aitana Bonmatí, precisament a l'edició de 2017. Les comparacions entre totes dues no han trigat a sorgir, sobretot per la seva visió de joc, capacitat d'associar-se en curt i el seu lideratge silenciós al centre del camp.

| @FCBfemeni

Convocada amb el primer equip per Pere Romeu

L'impacte del seu rendiment no ha quedat en anècdota. El nou entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha decidit incloure-la a la convocatòria per a la pretemporada, convertint-la en una de les jugadores més joves a treballar amb el primer equip en aquest inici de campanya 2025/26.

Serrajordi va signar la seva renovació amb el Barça el 2023 amb la idea inicial de consolidar-se al filial. Dos anys més tard, la seva evolució ha estat tan fulgurant que el club ja contempla un nou acord per ampliar la seva vinculació, actualment vigent fins al 2027. La direcció esportiva sap que té a les seves mans una peça valuosa, i no vol córrer riscos davant possibles ofertes d'altres grans clubs europeus.

Primers minuts com a blaugrana i una posició simbòlica

Tot i que el seu debut oficial va ser breu, tot just nou minuts, va deixar detalls més que interessants. Va entrar al camp ocupant el lloc d'Aitana Bonmatí, la mateixa jugadora amb qui tants la comparen. No és casualitat: Serrajordi ha crescut admirant la de Sant Pere de Ribes, i el seu estil ha evolucionat seguint aquesta referència.

Pere Romeu ja l'ha citada en partits tant de Lliga F com de la Champions League femenina, cosa que demostra una confiança creixent en el seu potencial. La migcampista està assumint el seu rol amb naturalitat, sense saltar-se passos, però amb l'ambició de qui sap que pot guanyar-se un lloc definitiu al vestidor culer.

La temporada 2025/26 serà especialment intensa per al Barça Femení, amb l'objectiu de revalidar la Lliga F i recuperar l'hegemonia europea. En aquest context, jugadores com Serrajordi podrien convertir-se en solucions valuoses des de la banqueta o fins i tot com a titulars en rotacions.