La futbolista de 17 años que podría ser la sorpresa del Barça Femenino

En la ciudad deportiva Joan Gamper, cada verano es una oportunidad para que las promesas más jóvenes demuestren si están preparadas para el siguiente nivel. Mientras el primer equipo femenino del Barça afina su puesta a punto de cara a una nueva temporada exigente, una futbolista de solo 17 años ha empezado a llamar la atención con fuerza. Su nombre no aparece todavía en las camisetas de los aficionados ni en los rankings de favoritas, pero su talento ya está generando ruido entre técnicos y seguidores.

Nacida en Llinars del Vallès, Clara Serrajordi ha sido una de las grandes protagonistas del reciente Campeonato de Europa Sub-19. La centrocampista catalana se ha consolidado como una pieza indispensable para la selección española en el torneo. En la gran final ante Francia, dejó su huella con un gol y dos asistencias que resultaron decisivos para conquistar el título continental.

Su nivel no solo fue visible en la final: Serrajordi fue incluida en el once ideal del campeonato, un reconocimiento que años atrás también recibió Aitana Bonmatí, precisamente en la edición de 2017. Las comparaciones entre ambas no han tardado en aparecer, sobre todo por su visión de juego, capacidad de asociarse en corto y su liderazgo silencioso en el centro del campo.

Convocada con el primer equipo por Pere Romeu

El impacto de su rendimiento no ha quedado en anécdota. El nuevo entrenador del Barça Femenino, Pere Romeu, ha decidido incluirla en la convocatoria para la pretemporada, convirtiéndola en una de las jugadoras más jóvenes en trabajar con el primer equipo en este arranque de campaña 2025/26.

Serrajordi firmó su renovación con el Barça en 2023 con la idea inicial de consolidarse en el filial. Dos años más tarde, su evolución ha sido tan fulgurante que el club ya contempla un nuevo acuerdo para ampliar su vinculación, actualmente vigente hasta 2027. La dirección deportiva sabe que tiene en sus manos una pieza valiosa, y no quiere correr riesgos ante posibles ofertas de otros grandes clubes europeos.

Primeros minutos como azulgrana y una posición simbólica

Aunque su debut oficial fue breve, apenas nueve minutos, dejó detalles más que interesantes. Entró al campo ocupando el puesto de Aitana Bonmatí, la misma jugadora con la que tantos la comparan. No es casualidad: Serrajordi ha crecido admirando a la de Sant Pere de Ribes, y su estilo ha evolucionado siguiendo esa referencia.

Pere Romeu ya la ha citado en partidos tanto de Liga F como de la Champions League femenina, lo que demuestra una confianza creciente en su potencial. La mediocampista está asumiendo su rol con naturalidad, sin saltarse pasos, pero con la ambición de quien sabe que puede ganarse un hueco definitivo en el vestuario culé.

La temporada 2025/26 será especialmente intensa para el Barça Femenino, con el objetivo de revalidar la Liga F y recuperar la hegemonía europea. En ese contexto, jugadoras como Serrajordi podrían convertirse en valiosas soluciones desde el banquillo o incluso como titulares en rotaciones.