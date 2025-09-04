El segon fill de Frenkie de Jong i Mikky Kiemeney ja té nom: 5 lletres

Frenkie de Jong i Mikky Kiemeney feia setmanes que alimentaven un misteri adorable entre fotos familiars i silencis mesurats a Instagram. El segon nadó ja era aquí, i faltava la clau que els seus seguidors suplicaven conèixer. En les últimes hores, aquesta pista mínima, discreta i molt buscada, ha arribat amb elegància i sense grans discursos.
Un anunci íntim a Instagram
N'hi ha prou amb una paraula breu, cinc lletres exactes, per tancar el suspens i obrir una nova etapa familiar. La parella ha compartit una imatge des de l'hospital, amb el nadó acabat de nàixer sobre el pit de la seva mare i el pare al seu costat. A la descripció, Frenkie va escriure l'imprescindible: “Mason de Jong 21.08.2025”, confirmant el nom i la data que molts intuïen pel gest del dorsal.
Mesos enrere van anunciar l'embaràs amb un carrusel a la platja i un missatge “coent alguna cosa millor que un pastís d'aniversari”, que va encendre teories i somriures. Van tornar a protegir la intimitat del petit, com ja van fer amb Miles, evitant mostrar-ne el rostre i cuidant fins a l'últim detall visual. Van tornar a protegir la intimitat del petit, com ja van fer amb Miles, evitant mostrar-ne el rostre i cuidant fins a l'últim detall visual.
Cinc lletres, dos germans i la mateixa inicial
El nom Mason no és casual, encaixa amb l'estètica familiar i rima emocionalment amb Miles, el primogènit que va estrenar paternitat el 2023. Tots dos comparteixen cinc lletres i la inicial M, un gest que també remet a Mikky, reforçant una narrativa domèstica reconeixible per als seus seguidors. El petit va arribar al món el 21 d'agost, un dia que torna a connectar amb el número fetitxe del migcampista del Barça.
No és un caprici aïllat. El primer fill va néixer el 21 de novembre i el seu pare va triar el dorsal 21 com a homenatge al seu avi. L'elecció s'alinea amb la tendència de noms curts i sonors entre celebritats europees, on la identitat familiar pesa més que l'exotisme impost.
Reaccions del vestidor i confirmació del club
Les felicitacions van inundar les xarxes de l'entorn blaugrana, amb missatges del mateix club donant la benvinguda al nou culer i celebrant el moment. Des de comptes d'aficionats fins a mitjans neerlandesos i catalans, el nom de Mason va quedar confirmat públicament sense filtracions ni titulars ambigus. Dies enrere, el futbolista havia rebut permís del club per absentar-se de l'entrenament pel naixement, una altra pista que va encaixar amb el que es va anunciar després.
Boda recent, vida a Barcelona i discreció calculada
En hores, l'anunci va multiplicar els comentaris i va deixar un dels posts més celebrats a l'entorn culer durant aquest inici de temporada. De Jong i Mikky es van casar el maig de 2024 després d'una relació que va començar a l'institut. Viuen a Barcelona, on han consolidat una comunitat digital fidel, tot i que sempre han preservat la part íntima de la seva llar.
L'anunci manté aquesta línia, oferint un retrat tendre, sense excessos, amb el detall que interessava a tothom i cap exposició gratuïta. Es van comprometre el 2022 i van segellar el sí vull dos anys més tard, mantenint una narrativa constant de serenitat pública. En l'àmbit esportiu, la temporada arrenca amb ell com a peça capital, i ara amb un motiu íntim extra per somriure a Barcelona.