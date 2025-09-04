El Villarreal estreny el cercle en el futbol modest català: Volen un jove talent

El futbol català sempre ha estat un viver de talents que desperta interès en clubs de més dimensió econòmica. L'últim cas és el de Marc Montalvo, migcentre de 23 anys del Nàstic de Tarragona. Recién renovat amb l'equip tarragoní fins al 2028, a l'estiu va tenir l'oportunitat de fer un gran salt i canviar el grana pel groc. Però va decidir quedar-se a casa.
Montalvo ja és un referent del primer equip del Nàstic, on acumula 113 partits oficials des del seu debut. La temporada passada va disputar 34 partits sota les ordres de Dani Vidal, consolidant-se com un dels pilars al centre del camp. La seva entesa amb Òscar Sanz a la medul·lar ha donat solidesa a l'equip, convertint-lo en un jugador imprescindible a l'esquema tarragoní.
L'esportista de Riudoms va arribar al club des del filial, Pobla de Mafumet, i ràpidament es va fer amb un lloc al primer equip. La seva regularitat i capacitat de treball defensiu, a més de la seva visió per distribuir el joc, l'han situat com el jugador amb més minuts de la plantilla grana.
Villarreal i altres equips ja havien sondejat el seu fitxatge
L'interès del Villarreal no ha estat casual ni improvisat. Des de fa mesos, el club ha rastrejat el mercat de Primera RFEF i va veure en Montalvo un perfil ideal per al seu filial. Jove, amb recorregut i forjat en categories exigents. El pla era incorporar-lo abans del tancament de mercat, però el Nàstic va deixar clar que no acceptaria cap oferta, segons el Diari de Tarragona.
No és la primera vegada que equips de més nivell truquen a la seva porta. Fa dos estius va ser el Real Betis qui va mostrar un fort interès, tot i que el migcentre va decidir continuar a Tarragona. El mateix Nàstic tenia clara la seva posició: només una oferta fora de mercat justificaria una venda, i aquesta mai va arribar.
Una renovació estratègica per al Nàstic i missatge a l'entorn
L'anunci de la seva renovació fins al 2028 no només assegura la continuïtat d'un jugador clau, sinó que també envia un missatge al mercat. El club grana vol blindar els seus millors canterans i convertir-los en la base del projecte esportiu.
El pla implica mantenir referents com Montalvo, Òscar Sanz o Marc Álvarez, jugadors de la casa que coneixen la idiosincràsia de l'entitat i que representen els seus valors. En un context on molts clubs de Primera busquen talent assequible en categories inferiors, el Nàstic ha decidit apostar per retenir les seves figures més simbòliques.
Amb la seva renovació, Montalvo seguirà sent el motor silenciós del Nàstic, però la seva progressió apunta més amunt. El seu perfil encaixa en la tendència de molts equips de LaLiga que busquen migcentres de recorregut, disciplinats i amb bon peu per iniciar jugades.
Si manté el seu rendiment i el Nàstic aconsegueix apropar-se de nou a l'ascens, l'interès d'equips de Primera tornarà a aparèixer. De moment, la seva continuïtat fins al 2028 assegura que el club de Tarragona seguirà comptant amb una de les seves peces més valuoses per intentar complir el somni del retorn al futbol professional. Tot i que no seria estrany veure'l al futbol professional en ben poc temps.